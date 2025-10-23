Banfora : La SONASP inaugure son troisième guichet d’achat d’or au profit des artisans miniers

La Société Nationale des Substances Précieuses (SONASP) a procédé, ce jeudi 23 octobre 2025, à l’ouverture officielle de son troisième guichet d’achat d’or à Banfora, chef-lieu de la région des Tannounyan (ex-Cascades). La cérémonie, présidée par le Directeur général de la SONASP, le Commandant Sougrinoma Basile Zongo, a réuni autorités civiles et militaires, artisans miniers et partenaires du secteur minier.

Pour les artisans miniers de la région, ce nouveau guichet représente une avancée majeure. En effet, jusqu’à présent, ils étaient contraints de parcourir de longues distances, notamment jusqu’à Bobo-Dioulasso, pour écouler leur production aurifère. Une situation jugée risquée.

« Nous accueillons ce guichet avec fierté parce que c’est ce qu’on attendait. Aujourd’hui, nous sommes enfin satisfaits », a déclaré Lallé Yacouba Sagnon, responsable des artisans miniers des Tanounyan.

Même sentiment de satisfaction du côté des autorités régionales. Le Président de la Délégation Spéciale (PDS) de Banfora, Yacouba Barro, a salué « un joyau qui vient à point nommé ».

Selon lui, cette initiative permettra de soulager les artisans miniers et de dynamiser la commercialisation légale de l’or. Il a invité les acteurs du secteur à une « franche collaboration » avec les agents de la SONASP pour garantir le succès de cette structure.

Un outil de proximité pour assainir le circuit de l’or artisanal

Dans son allocution, le Directeur général de la SONASP a rappelé que la création de cette société, en octobre 2023, découle de la transformation de l’Agence Nationale d’Encadrement des Exploitations Minières Artisanales et Semi-mécanisées (ANEEMAS).

Cette mutation, a-t-il expliqué, s’inscrit dans la vision du gouvernement de renforcer la gouvernance du secteur minier artisanal et d’accroître les retombées économiques de l’or pour l’État.

« La SONASP vise à mettre l’État au centre de l’exploitation, de la commercialisation et de la transformation des produits miniers. L’ouverture de guichets d’achat d’or participe à l’assainissement du circuit de la commercialisation et à la lutte contre les flux financiers illicites », a affirmé le Commandant Zongo.

Ce guichet de Banfora vient s’ajouter à ceux de Bobo-Dioulasso et de Gaoua, inaugurés en octobre 2024. La SONASP ambitionne, à terme, de couvrir toutes les zones à forte concentration minière du pays.

Un engagement partagé pour la transparence et la sécurité

Selon la commune de Banfora, cette installation marque une étape importante dans la modernisation de l’administration minière. « Toute administration performante doit se rapprocher de ses administrés.

Ce guichet permettra aux artisans miniers de vendre leur or dans un cadre sécurisé et encadré », a souligné Yacouba Barro dans son discours.

Il a par ailleurs réitéré l’engagement de la municipalité à accompagner la SONASP dans sa mission et a invité les populations à collaborer pleinement avec les agents du guichet.

Une vision nationale pour un or plus profitable au Burkina Faso

Pour le Directeur général de la SONASP, l’ouverture de ce guichet illustre la volonté du gouvernement burkinabè de structurer davantage le sous-secteur de l’or artisanal, l’un des plus gros pourvoyeurs de devises.

Par cette démarche, a-t-il souligné, la SONASP entend non seulement rapprocher l’administration des exploitants, mais aussi contribuer à une meilleure traçabilité et valorisation de l’or produit localement.