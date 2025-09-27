Super Coupe de handball 2025 : Place aux chocs explosifs AS Finances # SONABHY et USFA # AS Douanes

Les demi-finales de la 4e édition de la Super Coupe 2025 de handball se sont disputées le vendredi 26 septembre 2025 à Bobo-Dioulasso. L’AS Finances et l’AS SONABHY chez les dames, ainsi que l’USFA et l’AS Douanes chez les hommes, se sont qualifiées pour les finales prévues ce samedi 27 septembre 2025.

Sur les plateaux omnisports du Lycée Ouezzin Coulibaly de Bobo-Dioulasso, l’ambiance était festive Le public, composé majoritairement de jeunes, assistait aux demi-finales de la 4e édition de la Super Coupe de handball.

Les dames ont ouvert le bal. Sur le premier terrain, l’AS Finances affrontait l’USFRAN, équipe de Bobo-Dioulasso. A domicile, les Bobolaises espéraient décrocher une place en finale. Mais en vain. L’AS Finances a dominé la deuxième période et décroché le billet pour la finale.

C’est grâce à un but d’avance que l’AS SONABHY a pris une revanche sur la LONAB Handball Club, qui l’avait battue en championnat. Cette fois, dans une rencontre serrée, l’AS SONABHY s’impose dans les dernières minutes. Menée de deux points à moins d’une minute de la fin, la LONAB Handball Club réussit à réduire l’écart (23-22).

L’AS SONABHY tente alors de préserver son avance mais manque l’action qui aurait pu lui redonner deux buts d’avance. Cependant, sur l’attaque suivante, la LONAB ne parvient pas à égaliser. L’AS SONABHY l’emporte donc (23-22).

La revanche de l’AS SONABHY

« Ce qui a fait la différence, c’est l’envie de se venger. A la finale du championnat, on a perdu des détails et avec un point. C’est cette envie qui nous a permis de gagner. Pour la finale, je pense que ça va aller », espère Moussa Tou, l’entraîneur de l’AS SONABHY dames.

Boukaré Tiendrebéogo regrette le réalisme manqué de son équipe devant les buts. « On a dominé le match de bout en bout surtout en première période où on pouvait creuser l’écart. Plus de cinq sept mètres ratés, avec des plus de 10 face à face à raté. Si on avait été réalisé, on aurait pu remporter avec 10 points d’écart », assure l’entraîneur de l’AS SONABHY tout en félicitant son adversaire.

L’AS Finances assure

L’AS SONABHY affrontera en finale l’AS Finances. Les Financiers dames se sont imposées assez facilement (29-15) face à l’USFRAN, qui espérait briller à domicile. « A la deuxième période, on a lâché parce qu’on nous menait de quatre buts d’écart et nous étions découragées. On n’avait plus le courage de continuer pourtant on voulait jouer cette finale chez nous », reconnaît Assétéou Moné, la capitaine de l’USFRAN. Elle compte avec ses camarades, travailler pour revenir l’année prochaine plus forte.

« Les filles ont décidé de jouer, prendre ce match comme un tremplin pour continuer parce qu’on a vraiment pas eu le temps de s’entraîner », explique Raïssa Somé, l’entraîneur de l’AS Finances. Elle est désormais tournée vers la finale face à la LONAB HC. « On va l’aborder comme la deuxième mi-temps de ce match. On va bien la jouer cette Coupe parce qu’il nous la faut », prévient Raïssa Somé, entraîneure de l’AS Finances.

Chez les hommes, c’étaient les retrouvailles entre l’USFA, championne en titre, et l’AS SONABEL. Battue (23-16) en championnat, l’AS SONABEL voulait effacer cette humiliation. Mais son entame de match a été difficile face à une équipe de l’USFA bien en place, qui a rapidement pris l’ascendant. Finalement, l’USFA déroule et confirme sa domination de la saison en s’imposant 32 à 20.

La demi-finale entre le FANOS de Bobo-Dioulasso et l’AS Douanes a été beaucoup plus disputée. Les deux équipes se sont tenues au coude à coude avant que l’AS Douanes ne l’emporte d’un but (27-26).

L’AS Douanes affrontera donc l’USFA en finale masculine de la Super Coupe de handball organisée par Boubakar Sanfo, également président de la Fédération burkinabè de handball. Les finales de jouent à l’espace Dafra de Bobo Dioulasso.