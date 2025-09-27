SAMAO 2025 : Le Burkina fait briller l’Afrique autour de l’après-mine

publicite

La cérémonie de clôture de la 7e édition de la Semaine des activités minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO) est intervenue le vendredi 26 septembre 2025 à Ouagadougou. Réunissant délégations ministérielles, experts et acteurs du secteur, l’événement a placé le Burkina Faso au cœur des réflexions sur l’exploitation durable et responsable des ressources africaines.

Ténue sous le thème « Les défis de la réhabilitation et de la fermeture des mines en Afrique : quelle nouvelle vie pour les communautés locales ? », la Semaine des activités minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO) 2025 a abordé les enjeux environnementaux et sociaux de l’après-mine.

Dans son discours de clôture, le Ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, a souligné l’importance de la tenue même de la conférence, malgré le contexte sécuritaire.

« En organisant cette septième édition, le Burkina Faso voudrait montrer sa résilience aux yeux du monde entier, particulièrement aux investisseurs nationaux et internationaux, de l’attractivité du secteur malgré les défis sécuritaires actuels »,a-t-il indiqué.

Les travaux, riches en panels de haut niveau et en sessions techniques, ont mis en évidence la nécessité de solutions pérennes. Les discussions ont porté sur le renforcement des cadres juridiques, la sécurisation des financements pour la réhabilitation, et l’exploration d’innovations vertes comme l’agri-voltaïque.

Les participants ont notamment insisté sur la diversification des formes de compensation foncière, au-delà de la seule compensation financière, et sur l’importance d’une transition sociale réussie pour les travailleurs. L’expérience des pays de l’AES (Alliance des États du Sahel), notamment celle du Niger dans la reconversion des travailleurs après la fermeture de la mine d’uranium de COMINA, a offert des perspectives concrètes.

La SAMAO a également servi de plateforme pour la recherche, avec des communications sur la phytomédiation, ou l’utilisation de plantes pour stabiliser les métaux lourds, et la production locale de géosynthétiques pour l’étanchéification des sites miniers.

Le Ministre a conclu la cérémonie en assurant que les conclusions des débats ne seraient pas vaines. « Ces recommandations et résolutions ne resteront pas lettre morte. Je prends l’engagement de veiller personnellement à ce qu’elles soient mises en œuvre intégralement», a-t-il laissé entendre.

La SAMAO 2025 referme ainsi ses portes et les acteurs du secteur ont désormais rendez-vous en 2026 pour la 8ème édition. La 7ème édition de la SAMAO s’est déroulée à Ouagadougou au Burkina Faso du 25 au 27 septembre 2025. Elle a mobilisé plus de 2 000 participants venus d’horizons divers.

