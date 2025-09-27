Régularisation exceptionnelle des sites de logements publics au Burkina Faso : L’État sécurise les droits des bénéficiaires

Le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a lancé une opération exceptionnelle visant à régulariser les sites de logements construits dans le cadre des anciens programmes publics.

Cette initiative fait suite à une préoccupation majeure : de nombreux bénéficiaires, plusieurs années après l’attribution de leur logement, ne disposent toujours pas de titres d’occupation ou de propriété, générant insécurité foncière et difficultés d’accès aux services essentiels.

Lors d’une réunion de cadrage présidée par le chargé de missions, Appolinaire Compaoré, une commission ad hoc a été mise en place. Elle regroupe des structures étatiques et la faîtière des établissements financiers et bancaires ayant participé aux programmes antérieurs.

Sa mission : définir un cadre réglementaire exceptionnel pour régulariser les sites de logements sociaux et économiques, existants et futurs, sur l’ensemble du territoire national.

Cette opération vise plusieurs objectifs :

Sécuriser juridiquement l’occupation des logements issus des anciens programmes ;

Apurer le passif foncier accumulé sur les sites non régularisés ;

Délivrer des titres d’occupation ou de propriété aux bénéficiaires identifiés ;

Prévenir les conflits et litiges fonciers ;

Renforcer la gouvernance foncière et la confiance entre l’administration et les citoyens.

Entre 2007 et 2022, plusieurs programmes nationaux de construction de logements sociaux et économiques ont permis la réalisation de milliers de logements à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Fada N’Gourma et ailleurs.

Toutefois, l’absence de titres légaux pour de nombreux bénéficiaires a freiné l’accès à des services essentiels tels que l’eau, l’électricité ou le crédit bancaire.

Le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat entend ainsi solder ce passif institutionnel et donner un nouveau souffle à la politique nationale du logement, tout en offrant aux citoyens la sécurité et la tranquillité d’esprit qu’ils attendent.

Source : DCRP/MUH