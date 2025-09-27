Prix de l’excellence de la DGI : Les lauréats sont connus

La Direction générale des impôts (DGI) a organisé, le vendredi 26 septembre 2025 à Ouagadougou, la cinquième édition de son Prix de l’excellence. Cette solennité, qui a rassemblé quarante et un nominés, a pour vocation de récompenser les contribuables et les agents qui se sont distingués par leur civisme fiscal et leur dévouement au service de l’institution.

Les lauréats de la 5e édition du Prix de l’excellence de la DGI sont connus. La directrice générale des impôts, Eliane Djigumdé, a rappelé que cette initiative permet de mettre en exergue le travail accompli et d’impulser une dynamique collective de performance.

« Cette édition de 2025 concerne ceux qui ont été excellents et tous les contribuables qui ont fait preuve de civisme en 2024. L’effort conjugué de tous les agents des impôts et les sacrifices consentis par nos partenaires, qui sont nos contribuables, ont permis à la DGI de mobiliser un peu plus de 1 400 milliards de F CFA, tout budget confondu. Cela représente une progression de 8 % par rapport aux performances réalisées en 2023 », a-t-elle indiqué.

Elle a ajouté que ce rendez-vous annuel constitue également une source de motivation pour l’ensemble des acteurs de l’administration fiscale.

« Célébrer l’excellence, c’est aussi rappeler que derrière chaque résultat, il y a des hommes et des femmes qui se donnent au quotidien pour que l’État dispose des ressources nécessaires à ses actions de développement », a-t-elle souligné.

Le prix du « super agent » a été décerné à Boukaré Sawadogo, fonctionnaire à la direction régionale des impôts du Mouhoun. Ce dernier a été gratifié d’un trophée ainsi que d’un bon de formation d’une valeur de deux millions de F CFA.

« Ce trophée représente énormément pour moi et m’invite à mieux faire et à toujours honorer mes engagements vis-à-vis de mes contribuables », a-t-il confié.

Concernant les partenaires de la DGI, plusieurs distinctions ont été conférées. Le prix d’honneur a été remporté par la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso.

Trois prix spéciaux ont également été attribués, dont celui de la Confédération générale des entreprises du Burkina Faso (CGE-BF) qui a distingué la LONAB (premier prix) et Coris Bank (deuxième prix). La Chambre de commerce et la Mutuelle des Travailleurs du Fisc (Mutraf) ont aussi reçu chacune un prix spécial.

Parmi les récipiendaires figure également Wilfried Martial Bassolé, coordinateur du projet d’urgence de développement territorial et de résilience, qui a fait part de son honneur et de sa fierté.

« Pour nous, c’est une surprise et un honneur. Contribuer à la mobilisation des recettes fiscales est un défi majeur pour le développement du pays. Cette distinction montre que les projets et programmes peuvent aussi y apporter une contribution significative », a-t-il déclaré.

Présent à la cérémonie, le ministre de l’Économie et des Finances, Dr Aboubacar Nacanabo, a salué l’initiative et encouragé l’ensemble des parties prenantes à maintenir leurs efforts.

« Je tiens à féliciter la DGI pour cette cérémonie qui permet de célébrer l’excellence. Nous sommes très contents de voir l’engagement et la détermination des agents du ministère, notamment ceux de la DGI. L’exemple de M. Sawadogo est une source d’inspiration. J’invite chacun à suivre ce modèle et je félicite tous les contribuables, distingués ou non, pour les efforts fournis afin d’aider la DGI à atteindre ses objectifs », a-t-il affirmé.

Le ministre de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat, Mikailou Sidibé, a également pris part à cette distinguée cérémonie aux côtés de son collègue de l’économie.

Aurelle KIENDREBEOGO et Mahoua SANOGO (Stagiaires)

