Forum des acteurs de la paix : 11 recommandations concrètes pour l’avenir

Le Forum National des Acteurs de la Paix a refermé ses portes le vendredi 26 septembre 2025 à Ouagadougou, après trois jours de travaux intensifs tenus du 24 au 26 septembre. Organisé par le Centre Culturel Islamique du Burkina (CCIB) dans le cadre de son projet « Djama Béog-Néré » (Paix et Développement), l’événement avait pour thème « Ensemble pour la paix : acteurs et initiatives pour la résilience communautaire au Burkina ».

Le rapport de fin de forum, indique que l’événement a regroupé près de 122 participants venus de toutes les régions du Burkina Faso.

La diversité des acteurs a été un point marquant du forum, réunissant l’équipe technique de conception et d’organisation, des acteurs gouvernementaux, des jeunes et femmes leaders communautaires, des artistes et influenceurs, des acteurs sportifs et culturels, des leaders religieux et coutumiers, des représentants d’associations locales et d’ONG, des représentants institutionnels et des enseignants-chercheurs venant de toutes les régions du Burkina Faso.

L’objectif principal du forum était de contribuer à la promotion des initiatives individuelles et collectives en faveur de la paix, du vivre-ensemble et de la résilience des communautés à travers un forum inclusif d’échanges et d’expression culturelle.

Les travaux en panels et ateliers se sont articulés autour de thèmes important, notamment la religion au service de la paix, du dialogue et du vivre-ensemble, des jeunes, réseaux sociaux et prévention des discours de haine, et, culture et citoyenneté et enfin, l’engagement des artistes pour la paix.

À l’issue de ces échanges, les participants ont dégagé un message commun fort. « La paix ne se décrète pas. Elle se construit, se nourrit et se protège par une volonté commune en adéquation avec les valeurs endogènes ». Pour consolider la cohésion sociale et la résilience, le Forum a formulé 11 recommandations concrètes.

Parmi les plus saillantes, on retient l’appel aux différents acteurs (État, leaders religieux, collectivités) à promouvoir l’éducation civique et citoyenne par le biais de la famille pour renforcer l’adhésion aux valeurs, intégrer le genre dans tous les efforts de cohésion sociale et de paix, créer et/ou encourager la création des espaces de dialogue au sein des communautés, capitaliser les pratiques endogènes pertinentes et efficaces et les rendre pérennes, adopter et diffuser le Pacte du vivre-ensemble.

Les participants ont souligné que l’éducation, la responsabilité, l’engagement et le dialogue sont les principes qui doivent guider tous les acteurs de la paix au Burkina Faso. L’Imam Halidou Ilboudo, coordinateur du CCIB, a exprimé sa satisfaction quant au succès de l’événement et a insisté sur la nécessité de passer à l’action.

« La diversité des participants nous ont convaincu que nous pouvons avoir un réseau très dense sur le champ de la cohésion sociale, chacun a également vu la nécessité de poursuivre le travail. C’est maintenant que les acteurs se doivent se mettre en œuvre pour se donner la main et avancer »,a -t-il déclaré.

Samciya OUALI (stagiaire)

Flora KARAMBIRI

Burkina 24