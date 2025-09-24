‎Forum des Acteurs de la Paix : Un appel à l’unité pour la cohésion sociale au Burkina Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

‎Le Forum des Acteurs de la Paix a officiellement démarré ce mercredi 24 septembre 2025 à Ouagadougou. Pendant trois jours, l’événement rassemblera une diversité d’acteurs autour de l’objectif de renforcer la paix et la résilience communautaire au Burkina Faso.

‎

‎Placé sous le thème « Ensemble pour la paix : Acteurs et initiatives pour la résilience communautaire au Burkina Faso », le forum est organisé par le Centre Culturel Islamique du Burkina (CCIB) dans le cadre de son projet « Djama Béog Néré, un avenir radieux pour tous ! » et se tiendra du 24 au 26 septembre 2025.

‎Selon l’Imam Alidou Ilboudo, coordinateur du CCIB, l’initiative est née de la prise de conscience que la paix est l’affaire de tous. « Nous, acteurs religieux, faisons chaque jour des prêches sur le thème de la paix et de la cohésion sociale.

Mais il y a d’autres acteurs, du monde de la culture, du monde communautaire et du développement, des collectivités locales et territoriales, qui font aussi du travail pour la paix », a-t-il expliqué.

‎L’objectif, a-t-il éclairé, est de permettre à ces différents acteurs de se rencontrer, de partager leurs stratégies et de travailler main dans la main pour utiliser efficacement les ressources disponibles.

L’Imam a souligné que les discussions se concentreront sur la corrélation entre la culture et la religion.

‎À la fin de l’événement, l’un des principaux objectifs est de parvenir à la pacification du discours religieux dans l’espace public.

‎Un appel des autorités pour la paix

‎Le Forum des Acteurs de la Paix a rassemblé un ensemble varié de participants. L’événement a réuni les leaders religieux musulmans, catholiques et évangéliques, prouvant l’importance d’une collaboration interconfessionnelle pour la paix au Burkina Faso.

La rencontre a également vu la participation des acteurs culturels, des acteurs communautaires et du développement, sans oublier les acteurs des collectivités locales et territoriales.

Flora KARAMBIRI‎

Burkina 24