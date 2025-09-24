5e édition du Salon Régional de l’Artisanat : Les pilotes pour la réussite de l’événement sont connus

publicite

La 5e édition du Salon Régional de l’Artisanat (SARA) du Burkina Faso se tiendra du 24 au 31 octobre 2025, à la Place de la Nation de Tenkodogo. Le thème de cette édition, « Artisanat burkinabè et industrialisation : quelle contribution à la souveraineté nationale », a été choisi pour mettre en lumière la richesse et le potentiel de l’artisanat local. Pour assurer la réussite de cet événement, un Comité national d’organisation (CNO) a été installé ce mercredi 24 septembre 2025. Sa mission est de faire de ce rendez-vous un événement de valorisation du savoir-faire des artisans locaux du Burkina Faso.

Créé en 2017, le Salon Régional de l’Artisanat (SARA) a pour vocation d’être un cadre de valorisation du savoir-faire local, de promotion des artisans et de stimulation des échanges commerciaux à l’échelle nationale. Sa 5ème édition, qui se tiendra du 24 au 31 octobre 2025, revient avec les mêmes ambitions. Pour atteindre cet objectif, un Comité national d’organisation (CNO) a été mis en place ce mercredi 24 septembre 2025.

Selon le Secrétaire Général (SG) du ministère en charge du Commerce, Alassane Ouédraogo, qui représente le ministre et qui est par ailleurs le président du CNO, la mission du comité est de faire de cette édition une réussite. Pour ce faire, le comité est structuré en une cellule de coordination, un secrétariat et des commissions.

La cellule de coordination est composée de 10 membres, celle du secrétariat de 6 membres et les commissions, de 34 membres. Conformément aux textes, la cellule de coordination est chargée de donner les grandes orientations de l’édition et de s’assurer de la bonne exécution des missions. Le secrétariat, quant à lui, a pour mission de gérer les courriers et les correspondances du commissariat du salon.

« Cette cinquième édition, à l’instar des précédentes, a pour ambition de mettre en lumière le potentiel exceptionnel de notre artisanat, tout en créant un espace dynamique de rencontres, d’expositions, de formations et de partenariats durables. L’organisation d’un tel événement nécessite une coordination rigoureuse, une implication totale et une synergie d’actions entre tous les acteurs concernés. C’est dans ce cadre que le Comité national d’organisation a été mis en place », a expliqué le SG du ministère.

Éric Bassolé, Directeur Général du SIAO et membre de la cellule de coordination, a donné des détails sur le déroulement de l’événement. « On peut dire que tout est déjà fin prêt. Nous avons au moins 300 stands disponibles sur le site de la Place de la Nation de Tenkodogo. Nous avons des stands ventilés qui sont à 75 000 F CFA et des stands climatisés à 100 000 F CFA. Pour participer, il faut juste souscrire », a-t-il expliqué.

Plusieurs activités notament, un cross populaire, des expositions ventes, un séminaire, un espace Bolobarasso ( la maison du travail de main), et un espace Burkina Riibo ( Nourriture du Faso) etc. sont au rendez-vous de l’édition.

Les membres du comité ont été nommés conformément à un arrêté. De plus, selon l’article 19 de cet arrêté, « les frais de fonctionnement du CNO sont supportés par le budget du SIAO, gestion 2025. Les membres du CNO sont rétribués conformément aux dispositions du décret n°20 1085/PRES/PM/MEF du 17 septembre 2024 portant détermination et modalités de prise en charge des prestations spécifiques des agents publics et des personnes ressources ».

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24