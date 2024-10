SIAO 2024 : Le Capitaine Ibrahim Traoré a officiellement lancé la 17e édition

publicite

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré a procédé, ce vendredi 25 octobre 2024, à l’ouverture officielle de la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO).

Le SIAO 2024 se tient sous le thème « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ». « J’ai procédé, ce vendredi 25 octobre, au lancement de la 17e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) qui se déroulera jusqu’au 3 novembre 2024.

La tenue régulière de cet important événement est un symbole de la résilience de notre peuple qui fait face à une crise sécuritaire et à de nombreux défis liés à son développement.

Plus que jamais, notre pays le Burkina Faso affiche sa détermination à assumer sa souveraineté et à valoriser ses richesses culturelles et artistiques. Le SIAO en est l’une des expressions et une véritable opportunité pour la promotion des valeurs et savoir-faire endogènes.

La forte mobilisation et le grand intérêt manifesté par les professionnels du secteur de l’artisanat, au-delà de la solidarité, de la fraternité et du marché, attestent que le SIAO est une vitrine d’expression de nos identités culturelles.

Je réitère ma reconnaissance et celle du peuple Burkinabè à tous les pays participants particulièrement aux Républiques sœurs du Mali et du Niger, pays invités spéciaux. Bon salon et fructueux séjour aux exposants et professionnels de l’artisanat ainsi qu’à l’ensemble des visiteurs », a écrit le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l’Etat.

Source : Présidence du Faso

