Burkina Faso : L’ONU aux côtés du gouvernement pour l’atteinte des objectifs de développement

Le monde commémore le 24 octobre 2024, la Journée des Nations Unies, marquant la 79e année de l’entrée en vigueur de la Charte des Nations qui a consacré la création de l’ONU. Au Burkina Faso, l’événement a été célébré sous le thème « Burkina Faso / Nations Unies : un nouveau pacte du futur ». Une conférence de presse aux allures de bilan des actions des Nations Unies au Burkina et des échanges avec les journalistes a eu lieu le 24 octobre à cet effet à Ouagadougou.

“Les Nations Unies sont présentes au Burkina Faso depuis 1966 avec une équipe pays composée de trente-trois (33) entités, dont vingt-cinq (25) sont des agences résidentes, toutes dédiées à servir les populations et le gouvernement”, a rappelé d’entame de propos la Coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies (SNU) et Coordonnatrice humanitaire au Burkina Faso, Carol Flore-Smereczniak.

Elle a fait savoir que l’institution onusienne est présente au Burkina Faso pour accompagner les efforts des autorités afin d’améliorer le sort des populations, surtout les plus démunis. À cette conférence de presse, elle s’est faite accompagnée de l’équipe pays des Nations Unies au Burkina Faso. Ils ont fait le point des opérations du Système des Nations Unies au Burkina Faso.

Des échanges directs avec les hommes et femmes de médias ont également eu lieu sur les questions liées à l’engagement des Nations Unies aux côtés des autorités et des populations Burkinabè pour faire face aux défis communs que sont la paix, l’humanitaire et le développement dans un contexte de crise multisectoriel(sécuritaire, humanitaire, climatique, etc.).

Pour le moins que l’on puisse dire, c’est que les Nations unies sont au Burkina Faso, parce qu’ils ont l’aval du pays. De plus, leur plan d’action ne vient pas en contradiction avec le plan de développement du pays des Hommes intègres. “Nos programmes de développement, à travers le Plan d’Action Intérimaire des Nations Unies pour le développement durable du Burkina Faso (UNIDAP 2023-2025) viennent en appui aux efforts du gouvernement dans l’atteinte des ODD au Burkina Faso.

L’UNIDAP est donc arrimé au Plan d’Action pour la Stabilisation et le Développement (PA-SD) du gouvernement pour accompagner la Transition au Burkina Faso et l’atteinte des ODD”, a ainsi soutenu Carol Flore-Smereczniak. Elle a souligné que les 4 piliers de l’UNIDAP sont axés sur la Paix, les Personnes, la Planète et la Prospérité. Un plan, a-t-elle insisté, articulé autour des priorités de la transition Burkinabè.

Des interventions ciblées vers les plus vulnérables

En outre, a-t-elle révélé : “sur le plan financier, le Système des Nations Unies au Burkina Faso a mobilisé en 2023, grâce aux bailleurs de fonds et ses ressources internes, environ 738.5 millions USD (soit près de 445 milliards de FCFA), sur un besoin total de 1.14 milliards USD.

Environ 64,9% du montant nécessaire pour la mise en œuvre de |’UNIDAP en 2023 a été mobilisé. Ceci correspond à seulement 22% des ressources financières pour les trois ans de l’UNIDAP”, a fait savoir Carol Flore-Smereczniak.

Le constat est clair, il y a un gap financier à combler pour atteindre ses objectifs. Mais elle a fait savoir, qu’un plaidoyer est fait au niveau international pour que les bailleurs de fonds délient les cordons de la bourse en faveur du Burkina Faso. Car a-t-elle dit, l’inaction surtout sur le plan humanitaire, aujourd’hui, va nous coûter cher demain.

En attendant, avec son budget, les Nations unies concentrent leurs actions sur les cibles prioritaires. Ainsi, pour cette année 2024, les Nations unies dans son plan de réponse humanitaire au Burkina ont ciblé 3,8 millions de personnes pour donner une assistance humanitaire. “Cette assistance d’urgence comprend par exemple de la nourriture, des vivres, des abris, des médicaments, de l’eau potable, des infrastructures d’assainissement, etc”, a précisé la Coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies au Burkina Faso.

Les différentes représentations de l’ONU au Burkina sont donc au four et au moulin pour accompagner le gouvernement dans l’atteinte des objectifs de développement durable. Ainsi selon James Mugaju, représentant résident Adjoint du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), en 2023, il y a eu “175 000 jeunes mobilisés comme agents de changement local.

Plus de 500 000 personnes traitées de maladies comme la diarrhée, le paludisme, pneumonie. Près de 4,8 millions d’enfants vaccinés contre la poliomyélite. Près de 4,5 millions de personnes traitées de malaria saisonnière 5, 81 000 personnes bénéficiant des ARV pour les PV VIH, etc”

Selon le Coordonnateur de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Abdoulahi Harouna, en 2023 son institution a permis à, 1126 enfants en contact avec la loi de bénéficier d’interventions visant à améliorer leur accès à la justice et 581 enfants (26 filles) en conflit avec la loi d’avoir accès à une justice appropriée, dont 159 enfants (12 filles) ont bénéficié de mesures alternatives à l’emprisonnement (42 pour des mesures non privatives de liberté et 117 pour la médiation pénale), etc.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

