3e édition Championnat national de pêche sportive : Rendez-vous du 26 au 27 septembre 2025 au barrage de Bazèga

La 3e édition du championnat national de pêche sportive a été officiellement lancée, ce mercredi 24 septembre 2025, à l’occasion d’une conférence de presse tenue au niveau du barrage de Tanghin, à Ouagadougou.

La 3e édition du championnat national de pêche sportive est prévue pour se tenir du 26 au 27 septembre 2025 au niveau du barrage de Bazèga, dans la commune rurale de Toécé, province du Bazèga, autour du thème principal « pêche sportive et développement du tourisme local ».

Ce thème, a fait savoir Soumaila Ayo Azenwo, Commissaire général de la pêche sportive, pour démontrer qu’au-delà de son caractère loisir et sport, la pêche est un moyen de promouvoir le tourisme local.

Il a en effet expliqué qu’en plus des vertus de la pêche, qui allient la passion, la patience, la concentration et la dextérité pour prendre un poisson, la pêche constitue un moyen efficace de sensibilisation à la protection des plans d’eaux ainsi qu’à la protection et la préservation de notre patrimoine halieutique et aquatique.

Quant au choix du barrage de Bazèga, il n’est pas fortuit, a-t-il également indiqué. « Le barrage de Bazèga est l’une des plus vieilles infrastructures hydrauliques construites depuis 1957. Le Bazèga, poumon économique de la province qui porte son nom, se meurt sous le poids de son âge avancé sans entretien et du fait des mauvaises pratiques liées à l’exploitation de son eau et de son milieu halieutique. La compétition est entre autres une alerte à l’opinion nationale, aux autorités locales et surtout aux usagers de la mort probable du barrage de Bazèga si rien n’est fait », a-t-il avancé.

Durant ces 48h, en plus de la compétition, il est prévu une école de pêche. Et selon M. Ayo, elle vise à apprendre la bonne pratique de la pêche. Le vainqueur de la compétition, a-t-il en outre informé, recevra un trophée et la somme de 75 000 F CFA ; le 2e, la somme de 50 000 F CFA et le 3e, la somme de 25 000 F CFA.

Cette 3e édition est organisée en partenariat avec l’association des pêcheurs à la ligne du Faso. L’Association russo-burkinabè « African Initiative » en est le sponsor officiel. Bien que national, des Cubains, des Russes se sont déjà inscrits pour y participer.

Soumaila Ayo Azenwo a alors invité tous désireux et amateurs à s’inscrire, rappelant du même coup que toute participation est conditionnée par le paiement de la somme de 5 000 F CFA. Lequel montant donne droit à un permis de pêche valable 1 an. Les poissons pêchés seront relâchés après avoir été enregistrés et validés par le comité d’organisation, a rappelé le Commissaire général de la pêche sportive.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24