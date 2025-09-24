Communiqué | FASO LOTO 5/90 – « Kounandia » – Mercredi 24 Septembre 2025

📅Tirage  du Mercredi 24 Septembre 2025
🎟️ Tirage N° 2025/114
Les numéros gagnants sont : 5 – 60 – 74 – 32 – 7 🎉
👉 La chance continue de sourire ! Pourquoi pas vous au prochain tirage ?
Jouez dès aujourd’hui sur 🌐 www.fasoloto.bf – rapide, simple et sécurisé
📍 Ou chez nos vendeurs ambulants partout au Burkina.
✨ Faso Loto, le rendez-vous de la chance 🍀
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité.
