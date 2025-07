Civisme, paix et citoyenneté : Le Burkina Faso engage le dialogue national

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans une salle comble au Pavillon Le Soleil Levant du SIAO, le Burkina Faso a donné le coup d’envoi, ce 24 juillet 2025, d’une série de conférences publiques visant à ancrer les valeurs de civisme, de citoyenneté, de patriotisme, de cohésion sociale et de paix à travers les 17 régions du pays. L’objectif est de forger une culture durable de ces principes fondamentaux face aux défis nationaux.

«C’est le moment bien choisi pour exalter, pour faire revivre la flamme patriotique, pour que chaque citoyen, à quelque niveau où qu’il se trouve, sache qu’il doit être dans la disposition à consacrer le sacrifice pour le pays».

Cette citation de Me Edasso Rodrigue Bayala, ministre en charge de la justice, marque l’intérêt de cette initiative organisée par la coordination de l’Initiative Présidentielle pour le Développement Communautaire (IPDC), rattachée au Bureau National des Grands Projets du Burkina (BN-GPB), en collaboration avec le Ministère de la Justice et des Droits humains.

Porteur du message du Président du Faso, Me Rodrigue Bayala a souligné l’importance de cette démarche dans le contexte actuel du Burkina Faso. Face aux représentants des départements ministériels, des institutions et des acteurs sociaux, Me Rodrigue Bayala a appelé à un engagement patriotique quotidien de chaque citoyen.

«Au coucher du soleil, je dois faire le bilan de ce que j’avais prévu de faire pour mon pays, de ce que j’avais prévu pour que mon village avance, de ce que j’avais prévu pour que ma région avance, pour que ma province avance. Même du point de vue familial, on doit sentir l’engagement patriotique à travers la solidarité, à travers le bon vivre ensemble dans nos quartiers, dans nos villages », a lancé le ministre de la Justice.

D’ailleurs, il a souligné la solidarité et le bon vivre ensemble comme fondements de cet engagement. Après Ouagadougou, qui a marqué le lancement pour la région du Kadiogo, cette série de conférences sur « l’engagement patriotique, le civisme et la cohésion sociale », se déploiera dans les 16 autres régions administratives du Burkina Faso, avec une clôture prévue à Bobo-Dioulasso en septembre.

L’objectif de cette initiative est «d’instaurer une culture de la citoyenneté et de la paix dans notre pays pour accompagner et soutenir, utilement les reformes engagées par l’Etat», a précisé le Ministre de la Justice.

Akim KY

Burkina 24