Pax Burkina célèbre la 77e Journée mondiale de la paix sous le signe de l’art et du vivre-ensemble

« Ne rien faire n’est pas une option », tel a été le message phare de la 77e Journée mondiale de la paix, commémorée par Pax Burkina le jeudi 25 septembre 2025 à Ouagadougou.

La célébration a été marquée par des messages inspirants, notamment la célèbre citation du capitaine Thomas Sankara. « La paix est un combat de tous les instants. Il faut la construire chaque jour, dans nos cœurs et dans nos relations ». Des expositions de tableaux réalisés par des artistes professionnels et des enfants ont également illustré les symboles de paix.

Le Directeur pays de Pax Burkina, Roger Minougou, a expliqué le choix de la peinture pour cette édition. « Chaque 21 septembre, le monde entier célèbre la Journée internationale de la paix. Dans ce cadre, notre organisation organise une semaine de la paix. Cette année, nous avons choisi de la clôturer par une exposition d’œuvres d’art et de messages de paix », a-t-il indiqué.

Il a rappelé que Pax Burkina accompagne aussi les institutions nationales, notamment le ministère de la Justice et des Droits humains, dans des initiatives visant à prévenir et réduire les conflits.

Pour Abdoul Moumouni Ouédraogo, secrétaire permanent du Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire, cette démarche apporte une approche nouvelle.

« Cette initiative est très louable. Nous venons d’apprendre avec Pax qu’il n’y a pas qu’une seule façon de commémorer cette journée. Les professionnels et amateurs de peinture ont aussi leur mot à dire dans la promotion de la paix », a-t-il précisé.

Même appréciation du côté d’Issac Bazié, agent à la direction provinciale de l’action humanitaire du Kadiogo et artiste peintre, qui estime que cette activité permet aux enfants de s’épanouir et de révéler leurs talents.

Mahoua SANOGO et Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaires)

