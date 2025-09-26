A’Solidarity Day 2e édition : Le groupe AGL et ses collaborateurs de Ouaga font œuvre utile au CMU de Pogbi

Serge Pacome ZONGO Envoyer un courriel il y a 45 secondes
0 2 minutes de lecture
Seydou Diakité, Directeur général pays d’AGL Burkina Faso, donnant un coup de pinceau sur l'un des murs du dispensaire de la maternité Pogbi
publicite

Le groupe Africa global logistics (AGL) au Burkina Faso et ses filiales, dont SITARAIL, ont célébré, le jeudi 25 septembre 2025, à Ouagadougou, une Journée de solidarité dénommée « A’Solidarity Day ». 2e édition du genre, elle a été placée sous le signe de la santé.

Le 25 septembre sonne comme une date importante pour le groupe Africa global logistics (AGL) et ses filiales à travers le monde. En effet, à ladite date, les équipes du groupe AGL mènent des initiatives de solidarité répondant aux besoins spécifiques de leurs territoires.

Au Burkina Faso, notamment à Ouagadougou, l’acte de solidarité de l’équipe AGL a consisté à la rénovation du dispensaire du Centre médical urbain (CMU) de Pogbi, ainsi qu’à l’installation d’un portail d’accès audit CMU.

Seydou Diakité, Directeur général pays d’AGL Burkina Faso, a dit sa volonté d’aider davantage dans la rénovation du CMU

Seydou Diakité, Directeur général pays d’AGL Burkina Faso, a fait savoir que le choix a été porté sur la maternité de Pogbi pour essayer de juguler un tant soit peu les difficultés.

« Nous allons réfléchir avec le médecin chef (Ndlr, du CMU) pour voir comment on peut s’installer dans la durée à leurs côtés ; créer les conditions pour que Pogbi soit plus agréable, puisse apporter beaucoup plus de soins », s’est-il engagé.

Eric Ilboudo, médecin chef du CMU de Pogbi, a fait savoir sa gratitude au groupe AGL et a appelé à emboiter le pas de ce dernier

Pour Eric Ilboudo, médecin chef du CMU de Pogbi, un problème résolu ouvre les perspectives à la résolution d’autres problèmes. Remerciant donc le groupe AGL, il a invité toute bonne volonté à leur emboiter le pas. « Nous remercions AGL et nous invitons tout autre partenaire qui entend notre voie et qui pense pouvoir aider, la porte de Pogbi leur est ouverte et ensemble on peut aider nos populations », a-t-il déclaré.

A l’occasion de la séance d’aérobic dans les locaux de SITARAIL

« A’Solidarity Day », c’est aussi sport et bien-être. Ainsi, juste après leur action de solidarité, il est intervenu une séance d’aérobic dans les locaux de SITARAIL.

Une occasion pour Seydou Diakité de réitérer la volonté du groupe AGL de remplir son devoir, s’agissant de sa responsabilité sociale en tant qu’entreprise et pour inviter ses collaborateurs à profiter de cette séance sportive, toute aussi importante.

Lire aussi 👉🏿 A’Solidarity Day : AGL et ses filiales au Burkina Faso rénovent la cantine de l’Orphelinat Sainte-Thérèse de Loumbila

Le groupe AGL est présent dans 50 pays dont 47 en Afrique. Au Burkina Faso, AGL intervient dans le transport et la logistique. L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 400 collaborateurs burkinabè et génère plus de 350 emplois indirects à travers ses agences à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.

AGL Burkina Faso mène également des actions de solidarité au bénéfice des populations en partenariat avec des ONG, notamment l’aide à la scolarisation et à la réinsertion sociale des jeunes et la sensibilisation à la préservation de l’environnement.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Serge Pacome ZONGO Envoyer un courriel il y a 45 secondes
0 2 minutes de lecture
Photo de Serge Pacome ZONGO

Serge Pacome ZONGO

Tambi Serge Pacome ZONGO, journaliste s'intéressant aux questions politiques et de développement durable.

Articles similaires

Super Coupe de handball : Le comité d’organisation de la 4e édition explique les innovations

il y a 6 heures

BVDP : Le Lieutenant-Colonel Mahamadi Sawadogo prend les rênes

il y a 7 heures

Coopération AES – Russie : Les ministres des Affaires étrangères renforcent le dialogue à New York

il y a 7 heures

Étalons contre Pharaons : Le match a rapporté plus de 92 millions de F CFA dans les caisses 

il y a 8 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page