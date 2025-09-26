A’Solidarity Day 2e édition : Le groupe AGL et ses collaborateurs de Ouaga font œuvre utile au CMU de Pogbi

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le groupe Africa global logistics (AGL) au Burkina Faso et ses filiales, dont SITARAIL, ont célébré, le jeudi 25 septembre 2025, à Ouagadougou, une Journée de solidarité dénommée « A’Solidarity Day ». 2e édition du genre, elle a été placée sous le signe de la santé.

Le 25 septembre sonne comme une date importante pour le groupe Africa global logistics (AGL) et ses filiales à travers le monde. En effet, à ladite date, les équipes du groupe AGL mènent des initiatives de solidarité répondant aux besoins spécifiques de leurs territoires.

Au Burkina Faso, notamment à Ouagadougou, l’acte de solidarité de l’équipe AGL a consisté à la rénovation du dispensaire du Centre médical urbain (CMU) de Pogbi, ainsi qu’à l’installation d’un portail d’accès audit CMU.

Seydou Diakité, Directeur général pays d’AGL Burkina Faso, a fait savoir que le choix a été porté sur la maternité de Pogbi pour essayer de juguler un tant soit peu les difficultés.

« Nous allons réfléchir avec le médecin chef (Ndlr, du CMU) pour voir comment on peut s’installer dans la durée à leurs côtés ; créer les conditions pour que Pogbi soit plus agréable, puisse apporter beaucoup plus de soins », s’est-il engagé.

Pour Eric Ilboudo, médecin chef du CMU de Pogbi, un problème résolu ouvre les perspectives à la résolution d’autres problèmes. Remerciant donc le groupe AGL, il a invité toute bonne volonté à leur emboiter le pas. « Nous remercions AGL et nous invitons tout autre partenaire qui entend notre voie et qui pense pouvoir aider, la porte de Pogbi leur est ouverte et ensemble on peut aider nos populations », a-t-il déclaré.

« A’Solidarity Day », c’est aussi sport et bien-être. Ainsi, juste après leur action de solidarité, il est intervenu une séance d’aérobic dans les locaux de SITARAIL.

Une occasion pour Seydou Diakité de réitérer la volonté du groupe AGL de remplir son devoir, s’agissant de sa responsabilité sociale en tant qu’entreprise et pour inviter ses collaborateurs à profiter de cette séance sportive, toute aussi importante.

Le groupe AGL est présent dans 50 pays dont 47 en Afrique. Au Burkina Faso, AGL intervient dans le transport et la logistique. L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 400 collaborateurs burkinabè et génère plus de 350 emplois indirects à travers ses agences à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.

AGL Burkina Faso mène également des actions de solidarité au bénéfice des populations en partenariat avec des ONG, notamment l’aide à la scolarisation et à la réinsertion sociale des jeunes et la sensibilisation à la préservation de l’environnement.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24