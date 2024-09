A’Solidarity Day : AGL et ses filiales au Burkina Faso rénovent la cantine de l’Orphelinat Sainte-Thérèse de Loumbila

publicite

Le 25 septembre 2024, les collaborateurs d’Africa Global Logistics (AGL) au Burkina Faso et ses filiales SITARAIL et SETO ont organisé la première édition de la journée de la solidarité du groupe AGL dénommée, A’Solidarity Day. A l’occasion, un acte de générosité a été manifesté envers l’orphelinat Sainte-Thérèse de Loumbila.

Des collaborateurs d’Africa Global Logistics (AGL) au Burkina Faso vêtus du tee-shirt officiel de la « A’ Solidarity Day » étaient dans les locaux de L’Orphelinat Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus de Loumbila dans la soirée du mercredi 25 septembre 2024 à l’occasion de la première édition de la A’ Solidarity Day.

A ‘Solidarity Day est une initiative qui vise à réunir les 23 000 collaborateurs du groupe AGL en Afrique autour d’initiatives solidaires dans le secteur de l’éducation afin de matérialiser l’engagement de l’entreprise en faveur du bien-être de la jeunesse et soutenir le développement durable de l’Afrique.

C’est dans ce cadre que la cantine de L’Orphelinat Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus de Loumbila les collaborateurs d’AGL a reçu un coup de pinceaux. À travers cette action à l’orée de la rentrée scolaire 2024 2025, AGL et ses filiales entendent contribuer à créer un espace plus agréable, pour les pensionnaires selon Seydou Diakité, Directeur Général Pays d’AGL Burkina Faso.

« L’objectif c’est de répondre aux obligations sociétales de l’entreprise. Nous avons un nouvel actionnaire qui a décidé que le 25 septembre de chaque année qu’on puisse organiser ce qu’on appelle A’ solidarity Day. C’est une journée au cours de laquelle nous manifestons notre solidarité auprès de ceux qui sont démunis pour faire preuve de solidarité et de partage.

Le choix été porté sur cet orphelinat qui mérite bien le soutien de tout le monde parce que les enfants qui sont là n’ont pas demandé à venir au monde et ne sont pas responsables de la situation qu’ils vivent. S’il y a des personnes qui ont décidé de les prendre en main c’est tout à fait indiqué que nous puissions apporter notre soutien à cette communauté », a-t-il expliqué.

Outre l’initiative solidaire, les collaborateurs ont pris part, avec les pensionnaires à une séance d’aérobic. La sœur Cécile Da, Directrice du centre Sainte Thérèse de l’enfant Jésus de Loumbila a exprimé un sentiment de reconnaissance et de gratitude les donateurs.

« Nous remercions les différents groupes qui se sont mobilisés pour être là ce soir pour nous avoir aider à refaire notre salle à manger ça fait un cadre plus agréable propre pour les enfants et aussi ça contribue au bien être de se retrouver dans un cadre beau ça élevé lame ça aide sans l’éducation des enfants », a-t-elle salué.

L’Orphelinat Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus de Loumbila accueille des enfants orphelins, des enfants abandonnés en son sein. Le besoin de ces pensionnaires se résume essentiellement à l’alimentation, les soins sanitaires et la scolarisation. Le premier responsable entend inscrire en perspectives d’autres actions de solidarité en soutien au centre.

À propos d’Africa Global Logistics (AGL) au Burkina Faso, AGL est présente au Burkina Faso dans le transport et la logistique. L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 400 collaborateurs burkinabè et génère plus de 350 emplois indirects à travers notamment ses agences à Ouagadougou, et Bobo-Dioulasso.

Akim KY

Burkina 24

