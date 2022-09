Burkina Faso : L’ONG PAX lance sa première semaine de la paix

La première semaine de la paix se tiendra à Ouagadougou du 17 au 24 septembre 2022. En prélude à cet évènement, l’Organisation Non Gouvernementale (ONG) PAX, l’initiatrice, a animé une conférence de presse ce mardi 13 septembre 2022, pour annoncer les couleurs de l’évènement.

La suite après cette publicité

Le Burkina Faso, longtemps reconnu comme une nation de paix, est confronté à une crise sécuritaire qui met à mal son vivre ensemble et sa paix. Alors, à l’instar du « Peace Week » organisé chaque année au Pays-Bas, l’ONG PAX a décidé d’en faire de même afin de jouer sa partition dans le retour de la paix au Burkina Faso.

Pour se faire, une série d’activités ont été mises en place afin, de conscientiser, selon eux, le grand public sur les valeurs de la paix.

Au programme, c’est une campagne de communication et de sensibilisation du grand public qui a déjà débuté. Ensuite, un forum des jeunes pour discuter de la vision, de la perception et des contributions de cette frange de la population à la fois victime et auteur est prévu se tenir du 19 au 21 septembre 2022.

Ce forum connaitra la participation d’une soixantaine de participants venant du Sahel, du Centre-Nord, du Nord, de l’Est, de la Boucle du Mouhoun et des Cascades… Pour clore les activités, une soirée dénommée « Nuit de la paix » se tiendra le 21 septembre au Monument des Héros Nationaux.

« Il s’agit de mobiliser au moins 300 personnes munies de bougies allumées qui vont se tenir tout autour du monument des Héros Nationaux de Ouaga 2000 en forme de cercle, exécuter l’hymne national en guise d’appel à tous les Burkinabè aux efforts de paix, et durant cette séquence, illuminer le Monument aux Héros Nationaux à travers un jeu de lumière avec l’écriteau « PAIX », a expliqué Roger Minoungou responsable programme Sahel et représentant Pays ONG PAX.

Il a par ailleurs ajouté qu’à la sortie de l’activité, des messages de conscientisation des participants sur le devoir commun de bâtir la Paix dans et pour le Burkina Faso seront faits.

Notons que l’ONG PAX est une organisation néerlandaise qui milite pour la paix depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Elle travaille à travers plusieurs régions du monde, à savoir l’Amérique Latine, le Moyen Orient et l’Afrique pour protéger les civils contre la violence, pour mettre fin à la violence armée et pour construire la paix inclusive et durable. Elle a obtenu son autorisation d’exercer au Burkina Faso sous l’Arrêté N°000061/MATD/SG/DGLPAP/DOASOC du 10 aout 2021.

Flora KARAMBIRI et Micheline OUEDRAOGO (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

publicite