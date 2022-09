Ouaga : Plus de 70 poches de sang collectées au marché Rood-woko

Ouaga : Plus de 70 poches de sang collectées au marché Rood-woko

Les activités du don de sang bénévole au sein des marchés et yaars ont officiellement été lancées, ce mardi 13 septembre 2022, au marché Rood-Woko de Ouagadougou. C’était en présence du ministre de la santé, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou.

La suite après cette publicité

Donnez son sang, c’est sauver des vies, nul besoin de le rappeler. Des associations, des particuliers, de leurs côtés ne manquent pas d’occasion pour mener cette action qui consiste à collecter le sang.

Une fois de plus, l’association SOS SANG a, en collaboration avec le ministère de la santé, tenu la 14e édition du don de sang bénévole au sein des marchés et yaars. Pour la cérémonie d’ouverture, c’est le grand marché de Ouagadougou « Rood-woko », qui était à l’honneur. Commerçants, clients, et autres, ont répondu présents à l’appel dans l’intention de sauver des vies.

« Ce matin, nous venons de lancer officiellement cette campagne de collecte de sang au niveau des marchés et yaars. C’est une initiative noble qui est portée par l’association SOS pour le don de sang. C’est une initiative que le ministère de la santé à travers le centre national de transfusion sanguine soutient pleinement », informe le chef de département de la Santé.

Une période de forte demande, des jugements du ministre de la santé. A regarder les statistiques, cette période est la plus touchée par le paludisme, il est donc de bon ton d’organiser de telles activités, pour répondre aux multiples besoins de sang.

« Nous sommes dans une période de forte demande, où nous avons le paludisme qui sévit, et en même temps c’est une période au cours de laquelle les grands donneurs de sang que sont les élèves, ne sont pas suffisamment disponibles. Donc, c’est pour nous une grande initiative que nous soutenons », ajoute Robert Lucien Jean Claude Kargougou.

« Plus de 70 poches de sang ont été reçues dans la journée du mardi 13 septembre 2022 à Rood-woko »

Plus de 70 poches de sang ont été collectées dans la journée du mardi 13 septembre 2022, à Rood-woko. A en croire le président de la délégation régionale de la chambre du commerce du centre, par ailleurs parrain de cette cérémonie, El Hadj Hamidou Ouédraogo, dit Hamidou Karo, cette activité vient à point nommé. Il n’a pas manqué de lancer un message à l’endroit des commerçants, pour qu’ils emboitent le pas.

« Je lance un appel à nos commerçants, à tous les marchés et yaars, de se mobiliser, de donner leur sang, que c’est pour nous-mêmes. Donner son sang, d’abord il y a une bénédiction dedans, et tu vas sauver la vie des proches, ça peut être toi. Donc je demande à tout le monde de se mobiliser pour dire à leurs femmes, leurs enfants, qui ne sont pas dans le marché, s’ils peuvent venir nous soutenir en donnant leur sang, ensemble qu’on puisse traverser ce moment difficile », souhaite-il.

3000 poches sont attendues à la fin de cette opération. Pour donc parvenir à ce résultat, la collecte de sang va se déporter dans les autres marchés et yaars de la ville de Ouagadougou.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite