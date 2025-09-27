Académie Militaire Georges NAMOANO : 144 nouveaux Officiers prêts à servir
Le 26 septembre 2025, l’Académie Militaire Georges Namoano (AMGN) a célébré au Camp Guillaume OUEDRAOGO, à Ouagadougou, la sortie officielle de la 15ᵉ promotion des Élèves Officiers Spécialistes (EOS), de la 9ᵉ promotion des Élèves Officiers Issus des Rangs (EOIR) ainsi que des Élèves Officiers de la 1ère et de la 2ème promotion du continuum, sous la présidence du Ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Brigade Célestin SIMPORÉ.
Cette cuvée 2025 compte 144 nouveaux Sous-lieutenants dont 70 EOS issus de 15 spécialités, de 50 EOIR, et de 24 Élèves Officiers issus du continuum. Tous admis et jugés aptes à servir la Nation, ils ont prêté serment devant la hiérarchie militaire.
La 9ᵉ promotion des EOIR a pour parrain le Colonel-major à la retraite MAÏGA Sadou, tandis que la 15ᵉ promotion des EOS est placée sous le parrainage du Colonel-major à la retraite ZAGRÉ Wenceslas Jean Magloire.
Le Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA), le Général de Brigade Moussa DIALLO a encouragé les jeunes Sous-lieutenants à contribuer activement en apportant une réelle valeur ajoutée dans leurs différents services et servir avec honneur et loyauté.
« Apportez des solutions concrètes dans vos domaines de compétences et soyez une plus-value pour vos chefs et vos entités respectives », les a-t-il exhortés.
Source : EMGA
