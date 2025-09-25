SAMAO 2025 : Mines, réhabilitation et avenir des communautés au cœur des débats à Ouagadougou

publicite

C’est parti pour la 7ème la Semaine des Activités Minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO) dans la capitale du Burkina Faso. Les dés de cette édition ont été lancés ce jeudi 25 septembre 2025, avec pour mission de promouvoir le secteur des mines et des carrières. Cette semaine se tient du 25 au 27 septembre 2025. « Les défis de la réhabilitation et de la fermeture des mines en Afrique ; quelle nouvelle vie pour les communautés locales ? » est le thème qui va diriger ces 72h d’échanges.

Selon les statistiques du Ministère en charge des Mines, au Burkina Faso, plus de 19 000 personnes étaient employées dans les mines et carrières au Burkina Faso en 2024. Ces chiffres traduisent l’importance de ces secteurs extractifs au Faso. Cependant les défis restent énormes notamment sur l’environnement et les risques socioéconomiques liées à la mauvaise gestion des cas de fermeture de mine.

Fort de ce constat, la 7ème édition la Semaine des Activités Minières d’Afrique de l’Ouest (SAMAO) a ouvert ses portes avec pour thème « Les défis de la réhabilitation et de la fermeture des mines en Afrique ; quelle nouvelle vie pour les communautés locales ? ». L’idée derrière ce thème selon le président du Comité d’organisation Doulaye Sanou, est de réfléchir à la réhabilitation des mines, notamment la restauration environnementale et le démantèlement des infrastructures.

« La SAMAO constitue un cadre de réseautage et de réflexion sur les problématiques du secteur minier et réunit des représentants de structures étatiques, d’organisations internationales et interafricaines, de sociétés minières et de carrières, de sous-traitants, d’organisations socio-professionnelles, d’organisations non gouvernementales et de professionnels intervenant dans le secteur minier », a d’emblée introduit le Président du comité d’organisation.

Pour ce faire le programme de ces 72h s’articule sur des panels, des expositions d’engins miniers, des sessions techniques, des incursions sur des sites touristiques et miniers, etc. « Cette année, nous avons des thématiques importantes pour nous, en ce sens que nous avons des experts venus des 4 coins du monde et nous allons réfléchir ensemble faire un partage d’expérience.

Nous allons réfléchir sur la densification des retombées sur la population mais aussi réfléchir sur l’après-mine », a expliqué le ministre en charge des mines, Yacouba Zabré Gouba.

Ces échanges regroupent plus de 2000 participants. La SAMAO 2025 se tient sous le Haut Patronage de S.E.M. Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Il s’est fait représenter par le ministre d’État, en charge de la défense ; le général de Brigade, Célestin Simporé. A son tour il a également rappelé la pertinence du thème et appelé les acteurs à des échanges fruiteuse.

En rappel, la production d’or est passée de 5,6 tonnes en 2008 à 60,77 tonnes en 2024. Les recettes budgétaires directes issues du secteur ont atteint 567 milliards de F CFA en 2020, et le Fonds minier de développement local a mobilisé plus de 157 milliards de F CFA au profit des collectivités depuis 2015.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24