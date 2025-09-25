Lutte contre le trafic de stupéfiants : La Police Nationale saisit plus de 20 kg de cannabis à Pô

Le Commissariat Central de Police la ville de Pô a, au cours d’une mission de fouille sécuritaire au Poste de Police de Tambolo/Pô sur la Route Nationale n°05, interpellé des individus qui avaient en leur possession des plaquettes de cannabis conditionnées dans une valise et de gros sachets.

En effet, ces individus, qui s’adonnaient au trafic de stupéfiants entre le Burkina Faso et un pays voisin, ont été appréhendés dans des véhicules transportant des passagers à destination de Ouagadougou.

Leur mode opératoire consistait à se rendre dans un pays voisin pour se procurer de leur marchandise. Ils conditionnaient les plaquettes de cannabis dans des valises neuves ou dans de gros sachets en y ajoutant quelques effets d’habillement pour dissimuler leur butin.

Ils se faisaient passer pour des passagers des transports en commun entre Dakola et Ouagadougou et, une fois à destination, ils procédaient à la commercialisation.

Le butin saisi est de vingt (20) plaquettes de cannabis, soit 20,5 kg d’une valeur estimée à environ 2.300.000 FCFA.

La Police Nationale remercie l’ensemble des populations qui œuvrent inlassablement à ses côtés pour combattre la criminalité sous toutes ses formes. Elle les invite à toujours poursuivre cette dynamique et à continuer de dénoncer tous les cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

