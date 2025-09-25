Super Coupe de handball : Le comité d’organisation de la 4e édition explique les innovations

La quatrième édition de la Super Coupe de handball va se disputer du 26 au 28 septembre 2025 à Bobo-Dioulasso, comme à l’accoutumée. Cette année, le comité d’organisation a inclus les catégories juniors.

Quatre équipes participeront à cette édition de la Super Coupe de handball à Bobo-Dioulasso. Abdramane Ouattara et Issiaka Samandoulougou, membres du comité d’organisation, sont revenus sur les objectifs de la compétition à la veille de son démarrage.

« Cette initiative vise à soutenir le handball burkinabè confronté à des défis structurels et financiers », a rappelé Abdramane Ouattara, membre du comité d’organisation de cette Super Coupe de handball.

Selon lui, cette Coupe a également pour objectif de renforcer la compétitivité des athlètes, de mobiliser de nouveaux partenaires financiers et de promouvoir la discipline dans la région du Guiriko, anciennement Hauts-Bassins.

Une compétition pour les U20

Abdramane Ouattara a rappelé le format de la compétition, qui regroupe les meilleures équipes du championnat national de handball et les équipes championnes du Guiriko.

Les trois premières équipes cette année sont l’USFA, vainqueur du championnat national, l’AS SONABEL et l’AS Douanes chez les hommes.

Chez les dames, les équipes représentées sont la LONAB HC, championne du Burkina Faso, la SONABHY et l’AS Finance. Elles sont complétées par des équipes de la région du Guiriko comme l’USFRAN en dames, Fanos chez les hommes et le RCB en juniors.

L’innovation de cette quatrième édition est la participation des équipes juniors, garçons et filles, à la compétition selon le comité d’organisation. Une manière pour les organisateurs de parier sur l’avenir.

Donner de la compétition aux athlètes

En organisant cette compétition, le comité espère promouvoir le handball dans le pays, donner plus de visibilité aux clubs, susciter l’engouement du public et renforcer la cohésion autour du sport.

« Après le championnat national, il y a un manque de compétition. La Super Coupe permet d’apporter de la compétition au-delà du championnat », souligne Issiaka Samandoulougou.

Le comité d’organisation compte s’appuyer sur plusieurs leviers pour réussir ce pari : la mobilisation du public, la visibilité et l’impact médiatique ainsi que la promotion du handball dans la région du Guiriko.

« L’organisation précédente a constaté une forte affluence du public malgré des conditions météorologiques difficiles. Ce qui montre un intérêt croissant pour le handball », se souvient Abdramane Ouattara. Pour lui, cela interpelle sur la nécessité de bien préparer les infrastructures et de miser sur la compétition.

Les demi-finales vont se disputer sur le terrain du lycée Ouezzin Coulibaly le vendredi 26 septembre, et les finales à l’espace Dafra le samedi 27 septembre 2025. La Super Coupe de handball est une initiative de Boubacar Sanfo, également président de la Fédération burkinabè de handball.