BVDP : Le Lieutenant-Colonel Mahamadi Sawadogo prend les rênes

Le 25 septembre 2025, la Brigade des Volontaires pour la Défense de la Patrie (BVDP) a connu un changement de commandement. Le Lieutenant-Colonel Mahamadi Sawadogo succède au Colonel Thomas Savadogo à la tête de cette unité stratégique.

Le nouveau commandant a affiché sa volonté de poursuivre les acquis engrangés par son prédécesseur, tout en insufflant une dynamique nouvelle destinée à renforcer l’efficacité opérationnelle, la cohésion entre les VDP ainsi que leurs liens avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les populations.

Passation de commandement à la BVDP

La cérémonie, présidée par le Général de Brigade Moussa Diallo, Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA), a réuni la haute hiérarchie militaire, les partenaires de la BVDP ainsi que l’ensemble du personnel.

Créée en 2022, la BVDP assure l’administration et l’encadrement des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) présents dans les villages, les communes et sur l’ensemble du territoire. Elle permet aux citoyens de contribuer activement à la sécurité nationale à travers la défense civile, la protection du territoire et la mobilisation populaire.

Source : État-Major Général des Armées

