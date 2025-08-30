Lutte contre le terrorisme : La communication est une arme essentielle, dit colonel Thomas Savadogo, commandant de la BVDP

La Brigade des Volontaires pour la Défense de la Patrie (BVDP) a organisé, du 28 au 29 août 2025 à Manga, dans la région du Nanzinon, un séminaire de sensibilisation des professionnels des médias. L’objectif était d’encourager la collaboration avec les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso.

Soucieuse de renforcer ses liens avec les acteurs des médias, la BVDP a initié cet événement qui a réuni plus de soixante professionnels venus des quatre coins du pays.

Le colonel-major Soyo Ardjouma Pallé, conseiller technique au ministère de la Défense, a expliqué que ce séminaire s’inscrit dans une stratégie globale de mobilisation citoyenne et patriotique des filles et des fils du Faso.

Cette initiative vise à susciter un engagement et une mobilisation en soutien aux actions de lutte contre le terrorisme, pour la reconquête intégrale du territoire national.

«Les plus hautes autorités du pays sont fermement engagées à lutter contre le terrorisme et à redonner aux populations leur liberté et leur dignité. C’est aussi tout le sens de l’engagement des Forces armées nationales, des Forces de sécurité intérieure et des VDP», a-t-il déclaré.

Il a relevé que la lutte contre le terrorisme ne doit pas être l’apanage des autorités et des forces combattantes. « Elle nous concerne tous et chacun de nous doit à son niveau prendre conscience de cela et travailler à sa manière à soutenir ceux qui consentent des sacrifices sur le terrain », a-t-il lancé.

Selon lui, le terrorisme est un défi et un affront lancé à chaque Burkinabè. Il a souligné que le terrorisme tel qu’il se manifeste au Burkina Faso est «malicieux et d’une cruauté indicible».

«Toutefois, le Burkinabè est un homme d’honneur attaché à sa dignité et à son intégrité. Je reste convaincu, que si nous nous mobilisons effectivement autour des plus hautes autorités, des VDP et des autres unités combattantes, nous allons dévier le piège de la division, démystifier le terrorisme, laver l’affront et restaurer l’intégrité et la dignité de notre pays, par-dessous tout, faire du Burkina Faso le tombeau du terrorisme», a-t-il soutenu.

Pour sa part, Yemboini Pascal Thombiano, chargé de mission au ministère de la Communication, a souligné que dans une situation comme celle que traverse le Burkina Faso, le traitement de l’information par les médias doit avoir une approche particulière.

«On ne peut plus aller de manière concrète où on veut (…). Quand il n’y a pas de guerre, le journaliste peut aller un peu partout pour collecter de l’information aujourd’hui, on ne peut pas aller où on veut (…).

Et on ne peut plus traiter l’information sans tenir compte des réalités du moment, et je crois que cette collaboration qui existe entre les hommes de médias et les forces combattantes va permettre véritablement d’aller vers des objectifs communs à savoir, la sauvegarde de notre patrie », a-t-il salué.

Selon le commandant de la BVDP, le colonel Thomas Savadogo, la communication est une arme essentielle dans la lutte contre le terrorisme. C’est ce qui, selon lui, a motivé l’organisation de ce séminaire de sensibilisation sur la collaboration entre les professionnels des médias et les VDP.

« Afin que les messages que vous relayez dans vos rédactions puissent être des messages d’espoir, des messages constructifs afin de soutenir l’action des unités combattantes et des Volontaires pour la Défense de la patrie qui sont engagés aux côtés des forces armées nationales et des forces de sécurité intérieure dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme », a-t-il justifié.

Le colonel Savadogo a insisté sur la nécessité de relayer un message d’espoir, car, a-t-il dit, les VDP paient un lourd tribut dans cette guerre. « En communiquant, il est important que les médias privés ou publics puissent apporter des messages d’encouragement pour les combattants qui sont engagés pour la liberté et la dignité de notre pays », a-t-il ajouté.

Ce séminaire a porté sur sept thématiques, dont entre autres le terrorisme et ses manifestations au Burkina Faso et les difficultés liées à l’exécution des missions des VDP dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les enjeux du respect des droits humains dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que la mission et la contribution des VDP dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.