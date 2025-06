Burkina Faso : La première vague de VDP agricoles prête à cultiver la sécurité

publicite

Après trois mois d’intense formation agricole et une immersion patriotique, les 2 000 jeunes de la première cohorte du Programme Présidentiel pour la Production Agricole et l’Autosuffisance Alimentaire (IP-P3A) ont officiellement achevé leur parcours le 14 juin 2025. Cette étape marque le début d’une nouvelle ère pour ces jeunes, désormais équipés pour contribuer activement à l’autosuffisance alimentaire et au développement agricole du Burkina Faso.

2 000 jeunes VDP agricoles, de la première cohorte du Programme Présidentiel pour la Production Agricole et l’Autosuffisance Alimentaire (IP-P3A) armés de leur savoir et de leur dévouement, sont prêts à labourer le chemin de l’autosuffisance et de la résilience nationale.

La fin de trois mois de formation et de trois semaines de bain patriotique a été marquée par une série d’activités civiques au Centre nationale de formation des Volontaires pour la Défense de la Patrie à Badnogo le samedi 14 Juin 2025.

Les participants ont démontré leur engagement envers la nation par des dons de sang au profit des malades et des forces de défense, symbolisant un acte profond de solidarité. De plus, plus de 3 000 arbres ont été plantés, un témoignage de la vision à long terme de durabilité environnementale liée à la croissance agricole.

La journée s’est conclue par des activités sportives et récréatives, favorisant la camaraderie et renforçant les liens solides tissés entre les jeunes VDP et le personnel dévoué du Bureau National des Grands Projets du Burkina (BN-GPB).

Ce groupe pionnier de 2 000 jeunes, faisant partie d’un objectif de 8 000, est désormais prêt à se déployer dans leurs communes respectives. « Ces jeunes ne sont pas seulement des agriculteurs ; ce sont des agents de changement, dotés de pratiques agricoles modernes et d’un profond sens du patriotisme. Ils cultiveront la terre, créeront des emplois et contribueront directement à l’indépendance alimentaire de notre nation, une étape vitale vers notre sécurité collective », a déclaré Inoussa Ouédraogo, Coordonnateur Technique de l’IP-P3A.

Le programme de formation rigoureux comprenait trois mois d’agriculture pratique intensive de mars à mai 2025, suivis de l’immersion civique et patriotique. Zida Ousséni, Commandant du Centre National de Formation des VDP, a souligné le double objectif de leur formation.

« Notre mission ici est de former non seulement des agriculteurs qualifiés, mais aussi des citoyens dévoués qui comprennent leur rôle dans la défense de notre patrie par la production alimentaire. Ils incarnent l’esprit de résilience et d’autonomie qui définit le Burkina Faso ».

L’IP-P3A (Initiative Présidentielle pour la Production Agricole et l’Autosuffisance Alimentaire) vise à transformer l’agriculture du Burkina Faso. Les VDP agricoles, des jeunes volontaires issus des communes, sont formés pour moderniser l’agriculture et lutter contre la faim.

Les incubés de la première vague issus de 80 communes seront organisés en coopératives sur des sites identifiés, avec des débouchés garantis pour leur production.

