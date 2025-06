De l’Italie à Ouagadougou : Nextel veut catalyser l’innovation énergétique pour le continent africain

publicite

L’entreprise italienne Nextel, acteur majeur dans les télécommunications et l’énergie renouvelable, a organisé un séminaire commercial le samedi 14 juin 2025 à Ouagadougou . L’objectif de cette rencontre d’échange est de poser les jalons d’une intégration régionale des systèmes solaires, des solutions de conservation d’énergie et d’accès à l’eau, indispensables au développement du continent.

Le séminaire, animé par Lobouet Emmanuel, Responsable Commercial de Nextel Service pour la sous-région, visait à établir un partenariat gagnant-gagnant entre l’Italie et les nations africaines.

Nextel, qui compte des partenaires dans les secteurs de l’eau et de l’énergie à travers l’Afrique et l’Europe, a réuni diverses entreprises lors de cet événement.

« Nous avons organisé ce séminaire, d’abord dans un premier but pour faciliter aux pays africains, surtout les pays de l’Afrique de l’Ouest pour une intégration pour les systèmes solaires, les conversations d’énergie et pour le système de l’eau », a-t-il affirmé, tout en soulignant l’ambition d’une collaboration gagnant-gagnant entre l’Italie et les nations africaines.

Le parterre de participants a témoigné de l’intérêt croissant pour ces problématiques vitales. Des entreprises de renom dans les domaines électrique et hydraulique ont présenté leurs innovations.

Parmi elles, LTE Group, une entreprise ivoirienne aux multiples facettes (énergie, agriculture, hydraulique), mais aussi Emerzine, spécialisée dans l’électricité, et B Mitext pour l’hydraulique, ont mis en lumière des solutions concrètes pour des défis pressants.

Lamine Traoré, PDG de LTE Group, a articulé la mission de son entreprise, en parfaite synergie avec les attentes du continent. « La solution que nous proposons, c’est de répondre aux besoins des populations, répondre aux attentes de nos populations dans toutes ces trois secteurs surtout majeurs en Afrique qui est le problème de l’accès en eau potable, en électricité et également en agriculture », a-t-il confié.

Cette vision holistique, qui intègre les piliers fondamentaux du développement, a trouvé un écho favorable auprès de l’assemblée. Lamine Traoré s’est d’ailleurs dit satisfait de ce séminaire, un cadre de connexion des entreprises africaines et des entreprises extérieures qui promet le développement et la promotion des entreprises africaines. C’est cette synergie entre les acteurs locaux et les partenaires internationaux qui constitue la force motrice de ce type d’initiative.

L’enthousiasme n’était pas l’apanage des seuls intervenants. Tossa Soumaila Jaspar, un entrepreneur venu du Niger, invité au séminaire, a partagé sa satisfaction, en témoignant de l’urgence et de la pertinence des discussions.

« J’ai été invité à ce séminaire pour pouvoir découvrir des solutions techniques aujourd’hui qui permettent de répondre aux besoins énergétiques et industriels. Ça a été très intéressant et très riche parce que on se rend compte qu’on a le même défi un peu partout en Afrique de l’Ouest et également dans les autres parties du continent », a-t-il déclaré.

