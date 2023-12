SIAGO 2023 : Les entreprises italiennes déballent leurs technologies aux entrepreneurs du Sahel

publicite

Du 30 novembre au 2 décembre 2023 s’est tenue à Dakar au Sénégal la 13ème édition du Salon international des industries et techniques agroalimentaires (SIAGRO). Lors de cet événement régional attirant des professionnels du secteur agricole et agroalimentaire d’Afrique de l’Ouest et du Centre, l’Italie à travers l’Agence Italienne pour le Commerce (ITA) y a marqué sa présence. Objectif, faciliter une mise en relation entre les entreprises italiennes des filières agroindustrielles et celles du Sahel et du Sénégal.

Pour sa première participation au Salon international des industries et techniques agroalimentaires, l’Agence Italienne pour le Commerce n’y est pas allée de main morte. Un pavillon à elle offert, faisait office de vitrine du savoir-faire et des technologies italiens dans le domaine agro-industriel.

En s’invitant à ce grand salon de l’Agriculture au Sénégal, l’Agence Italienne pour le commerce avait pour but de mieux faire connaître l’offre italienne dans le secteur agro-alimentaire aux entreprises de l`Afrique de l`Ouest qui pourront y trouver des solutions pour valoriser les ressources agricoles locales et échanger avec des entreprises italiennes qui cherchent à nouer des relations de partenariat solides dans le Sahel.

En effet, un peu plus tôt courant le premier semestre de 2023, l’Agence Italienne pour le Commerce -Italian Trade Agency (ITA)- en partenariat avec les Ambassades de l’Italie au Burkina Faso, au Mali et au Niger avait organisé deux formations en ligne, E-Lab Innova pour le Sahel, au profit de 50 entreprises agricoles et avicoles du Sahel dans l’objectif d’accroître leurs compétences managériales.

Justement, 5 de ces entreprises ayant suivis la formation E-Lab Innova 2023 ont été sélectionnés pour prendre part au SIAGRO 2023 afin de rencontrer et échanger avec les entrepreneurs italiens présents à Dakar pour l’occasion. La délégation sahélienne était composée d’une entreprise avicole du Burkina Faso, deux entreprises du Mali (une dans le secteur agricole et une dans l’aviculture) et deux entreprises agricoles du Niger.

Les représentants de ces cinq entreprises sahéliennes ont participé à des rencontres B to B avec les potentiels partenaires italiens dont des entreprises italiennes de premier plan qui ont fait le déplacement à Dakar tel que IRRITEC spécialisée dans l’irrigation et le pompage de l’eau, BARBIERI SRL qui évolue dans la production de machinerie agricole, SODIMAX évoluant dans la chaîne logistique et CATTARUZZI qui est spécialisée dans la fourniture de chaines complètes pour l’aviculture avec des solutions technologiques allant de l’élevage jusqu’à l’abattoir.

De l’avis de l’ambassadeur d’Italie au Burkina, Gabriele Di Muzio, en invitant les entreprises du Sahel au SIAGRO, l’objectif est de « permettre une rencontre directe entre des partenaires potentiels appartenant aux mêmes filières productives d’échanger des idées sur les applications concrètes ainsi que visiter les installations de technologies italiennes en Afrique de l’Ouest pour apprécier le rapport à la production locale ».

Pour sa part, le Directeur de l’Agence Italienne pour le commerce à Dakar, Alessandro Gerbino, a indiqué que le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont des pays où le besoin en termes de compétences et de technologies sont très forts. « Nous avons des compétences dans ces domaines, nous proposons non seulement de fournir des technologies mais surtout d’offrir un accompagnement en terme de vision du développement pour partager les compétences que nous avons au service du développement local », a précisé monsieur Gerbino.

A l’en croire, il n’est pas possible de réaliser de la collaboration à distance. « Il faut que les opérateurs économiques du Mali, du Burkina et du Niger aient la possibilité de voir ce qu’on fait en Italie et en même temps il est nécessaire que les entreprises italiennes connaissent les environnements du Burkina, du Mali, du Niger, connaissent les conditions dans lesquelles opèrent les entreprises locales », a-t-il poursuivi.

Promoteur du centre de formation « Les Métiers » au Burkina, Abdoulaye Nacro fait partie des chefs d’entreprises sahéliennes invités au SIAGRO par l’ITA. Il dit être satisfait des énormes possibilités qu’il a pu voir et surtout les nouvelles technologies qu’il peut proposer aux pensionnaires de son centre de formation.

« Ce qui m’a le plus marqué, déclare-t-il, ce sont les règles nécessaires à réussir une bonne irrigation. Pendant longtemps on vient, on nous vend des systèmes d’irrigation sans une analyse préalable, sans un suivi, sans dimensionnement et ça ne marche. Pourtant c’est la méthode qui a été fauché ».

Tout en appréciant l’initiative de ITA de les inviter à ce salon, Abdoulaye Nacro, dit espérer que les partenariats qui y ont été noués soient des partenariats gagnant-gagnant.

