Burkina Faso : Pathfinder dévoile ses réalisations

L’ONG Pathfinder a initié une caravane de presse à l’intention des Hommes de médias sur l’état d’avancement de son projet USAID-PREPARE-Burkina dans la région du centre-nord. Durant 48 heures, les participants ont pu constater de visu les réalisations du projet dans le village de Soaga à une quinzaine de kilomètres de Korsimoro, grâce au soutien du peuple américain par l’intermédiaire de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID).

Le projet USAID-PREPARE-Burkina fait partie du programme de renforcement de la résilience au Sahel de l’USAID, qui aide les communautés vulnérables du Burkina Faso et du Niger à se préparer efficacement aux crises, à les gérer, ainsi qu’à trouver des moyens durables de sortir de la pauvreté. Le projet USAID-PREPARE-Burkina ou encore Préparation pour la résilience au Burkina Faso est mis en œuvre dans les régions du centre-nord, de l’est et du Sahel.

Lancé le 5 mai 2020, le projet est prévu pour une durée de cinq ans. Son objectif consiste à entre autres rendre disponibles les services de qualité de planification familiale, de santé de la reproduction, des services d’eau, d’hygiène et d’assainissement afin de réduire la morbidité et la mortalité maternelle, néonatale et infantile. A deux ans de la clôture, Pathfinder a jugé nécessaire de faire un bilan à mi-parcours ; d’où cette caravane de presse pour permettre aux journalistes de toucher du doigt les réalisations.

Deux phases pour présenter le projet

C’est à ce titre que le 6 et 7 décembre 2023, une vingtaine de journalistes issus de la région du centre et du centre- nord ont convergé vers Kaya afin de comprendre les tenants et les aboutissants du projet USAID-PREPARE de l’ONG Pathfinder. Le mercredi 7 décembre 2023 était une journée consacrée aux échanges.

A cet effet, des communications ont été faites sur l’ONG Pathfinder et sur le projet USAID-PREPARE-Burkina. Selon Assonsi Soulama chef de bureau Pathfinder dans la région du centre-nord, Pathfinder est une ONG qui travaille beaucoup plus avec les communautés dans le sens du renforcement de leur capacité à être beaucoup plus résilient et à se prendre en charge. Il a aussi développé le concept de Community Score Care qui est appliqué à Soaga.

L’approche du Community Score Care

A l’en croire, l’approche du Community Score Care est une méthode qui vise spécifiquement à coacher, guider et accompagner les communautés à se développer de façon endogène. Le jeudi 7 décembre 2023, le cap est mis sur Soaga, pour présenter aux journalistes les actions mises en œuvre par le projet dans la localité. Sur place, Assonsi Soulama a apprécié la résilience et l’engagement de la communauté quant à l’acceptation du projet.

« En 2022, nous sommes venus ici (Soaga) avec l’équipe cadre de Boussouma et on a travaillé avec cette communauté dans le cadre de la carte de performance communautaire. Ces communautés se sont organisées et elles ont elles-mêmes identifié le problème. Les différents problèmes de santé qu’ils ont et même au-delà de la santé, tout ce qu’ils avaient comme problèmes qui puissent influencer leur état de santé.

Ils ont analysé ces problèmes, les prioriser et ils ont élaboré un plan d’action de concert avec le personnel de santé minimal sur lequel ils devraient s’organiser pour pouvoir trouver des réponses endogènes, des réponses locales par leur propre moyen. Ils ont mis en place un comité de suivi et ce comité de suivi était chargé d’organiser la communauté pour qu’ils puissent réaliser ces actions qu’ils avaient prévues », a-t-il expliqué.

Un bilan positif

Au regard des résultats obtenus, Assonsi Soulama s’est dit satisfait car grâce à cette politique de Pathfinder qui permet aux communautés de pouvoir s’organiser et de se prendre en charge, la communauté est allée au-delà même des objectifs fixés.

« Au jour d’aujourd’hui quand on fait le bilan, tout ce qu’ils avaient prévu réaliser ils l’ont fait. Et même ils ont fait plus. Même les actions ou on pensait qu’ils n’avaient pas la capacité endogène on s’est rendu compte qu’ils ont pu le faire.

Ce qui démontre que si les communautés ont l’accompagnement nécessaire, c’est à dire en termes d’organisation, en termes d’outils pour s’organiser, ils peuvent vraiment poser des actions assez concrètes. Pathfinder est dans cette lancé d’accompagner les communautés pour qu’elles puissent se prendre en charge et cette approche que nous cherchons à promouvoir est vraiment une approche qui permet aux communautés de pouvoir s’organiser et de se prendre en charge », s’est-il réjoui.

Une communauté satisfaite

Pour Adama Sawadogo, Fils du village de de Soaga, le projet est le bienvenu car grâce à son leadership et son apport technique, la communauté a pu se doter d’une maternité, une ambulance, un hangar, un incinérateur, un logement…

« Il faut savoir que les réalisations qu’on a eu à faire c’est avec l’arrivée du projet USAID-PREPARE-Burkina qui a encadré la communauté, recenser les maux et se fixer des objectifs. L’apport du projet est un apport inestimable », a-t-il apprécié.

Bien que Adama Sawadogo ait exprimé sa satisfaction quant aux différentes réalisations, il a quand même fait cas de certaines difficultés dont la communauté est confrontée. A ce titre, il a demandé l’accompagnement pour la construction d’une clôture pour la formation sanitaire, l’aménagement de quelques routes menant au CSPS et l’acquisition d’une ambulance quatre roues.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

