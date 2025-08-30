Ouagadougou : Une nuit de traque contre l’incivisme routier

publicite

L’insécurité routière demeure une préoccupation majeure au Burkina Faso. Malgré les nombreuses actions de contrôle, de sensibilisation et de communication, les statistiques restent alarmantes. Les chiffres sur le nombre d’accidents et leurs conséquences sont particulièrement élevés. À titre d’exemple, l’année 2024 a enregistré 22 702 accidents qui ont causé 15 615 blessés et 1 068 décès, selon les données de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale. La situation en début d’année 2025 n’est pas non plus encourageante. Ces accidents sont principalement liés au comportement humain, comme le non-respect de la réglementation, l’imprudence ou le manque de vigilance sur la route. Pour tenter de remédier à cette situation, l’Office national de la sécurité routière (ONASER) et la Police nationale ont mené une opération conjointe dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 août 2025 dans le 3e arrondissement de Ouagadougou. L’objectif de cette opération est de renforcer les mesures de contrôle afin de faire respecter la réglementation par les usagers, en synergie avec l’ensemble des acteurs impliqués. Une équipe de Burkina 24 a pu suivre cette mission. Reportage !

Une nuit de traque contre l’incivisme routier à l’arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Les évènements se déroulent dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 août 2025 entre 23h et 2h de matin. Le déroulé de la soirée…

23h00 : Au commissariat de police de l’arrondissement 3, le commissaire principal de police Hamado Tassembedo, commissaire central de Ouagadougou, s’adresse aux agents pour un briefing. Le silence règne tandis qu’il lit les missions et consignes, chaque agent écoutant attentivement pour jouer son rôle dans l’atteinte des objectifs.

La mission consiste, entre autres, à effectuer des contrôles d’alcoolémie, d’éclairage et de vitesse, à sensibiliser au port effectif du casque et au respect du code de la route, et à fluidifier la circulation aux grands carrefours. À la fin de cette phase, les agents sont déployés.

23h30 : L’équipe de journalistes suit les agents pour constater le déroulement de l’opération.

23h45 : L’équipe arrive au premier point de contrôle, à Kamboinsin, au niveau du feu tricolore du maquis Platinum. L’opération se déroule sans incident. Les riverains se montrent coopératifs et apprécient l’action des forces de l’ordre pour assurer la sécurité de la population.

Romain Ouédraogo, un usager contrôlé, réussit le test d’alcoolémie mais est interpellé pour ne pas porter de casque. Après la séance de sensibilisation, il semble avoir retenu la leçon. Il salue et félicite l’initiative des autorités.

« C’est une très bonne chose. Nous connaissons les réalités que notre pays traverse. C’est le moment choisi pour nous permettre de savoir que les autorités sont là. En tant que citoyens, nous devons aussi travailler pour les aider, afin que, main dans la main, nous puissions combattre cette insécurité qui est notre réalité ». Il ajoute que l’opération contribuera à réduire considérablement l’insécurité routière.

00h10 : La mission se poursuit vers le carrefour de la jeunesse de Tampouy.

00h30 : L’ambiance y est différente. La « moisson » est bonne. Une dizaine de motos ont été interceptées. Les tentatives de négociation entre les inciviques et les forces de défense et de sécurité sont vaines ; l’infraction est constatée et la répression s’applique.

Parmi les infractions relevées : défaut d’éclairage, taux d’alcoolémie élevé, usage du téléphone au volant, excès de vitesse, et non-respect des heures de circulation pour certaines catégories de véhicules à trois et quatre roues. Plusieurs alcootests sont effectués : si certains s’en sortent avec un taux normal, d’autres sont pris en faute. Les conducteurs interpellés restent réceptifs et ne manifestent aucune violence.

Le lieutenant de police Gongo Ollo Rodolphe indique que la mission se déroule sans accroc. Cependant, il note que certains usagers refusent de se soumettre à l’alcootest. « Depuis le début de la mission, les infractions que nous avons le plus constatées sont les défauts d’éclairage.

C’est pourtant l’une des causes principales des accidents de la circulation dans nos villes. En ce qui concerne le port du casque et de la ceinture de sécurité, nous avons sensibilisé les usagers conformément aux instructions de la hiérarchie et beaucoup ont apprécié », précise-t-il.

2h00 : La fatigue se fait sentir pour l’équipe de médias. N’ayant pas la même endurance que les forces de l’ordre, et avec l’approbation du chef de mission, l’équipe décide de se replier.

Fin de l’opération de lutte contre l’insécurité routière dans la région du Kadiogo, le 29 août 2025 à 03h00 au CPA-03. Le bilan se présente comme suit : Nombre de personnes sensibilisées au port du casque et de la ceinture de sécurité : 1 210; Nombre de tricycles saisis pour non-respect des heures de circulation : 3; Nombre d’engins à deux roues saisis pour défaut d’éclairage : 37; Nombre de personnes contrôlées au taux d’alcoolémie : 253; Nombre de personnes interpellées en état d’ivresse : 5; Nombre de véhicules mis en fourrière pour conduite en état d’ébriété : 1; Documents saisis : 9 cartes grises, 4 permis de conduire, 1 carte de visite technique, 1 pistolet automatique de marque Zigana 9 mm (numéro TOG20-14AJ01111) sans chargeur.

Les opérations se poursuivent…

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24