Burkina Faso : Le Congrès américain (CODEL) salue le succès de l’offensive agricole et les avancées significatives dans la reconquête du territoire

Le Chef du Parlement, Dr Ousmane BOUGOUMA a reçu en audience, le vendredi 29 août 2025, une délégation du Congrès américain (CODEL). En visite au Burkina Faso, la délégation conduite par l’Honorable James Austin SCOTT est venue s’entretenir avec le Chef du Parlement, Dr Ousmane BOUGOUMA.

Les échanges entre les deux parties ont porté sur les enjeux de développement communs, notamment dans les secteurs économiques, agricole et sécuritaire.

L’Honorable SCOTT a salué les efforts du gouvernement burkinabè, en particulier le succès de l’offensive agricole et les avancées significatives dans la reconquête du territoire national. Les prouesses faites dans le secteur économique n’ont pas été en reste.

Dr Ousmane BOUGOUMA, a chaleureusement accueilli cette marque de considération et de sympathie de la part des partenaires américains.

Cette rencontre fructueuse ouvre la voie à un renforcement des liens de coopération et d’amitié entre nos deux nations.

Source : Assemblée législative de transition (ALT)

