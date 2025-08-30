La Police municipale fait le ménage dans les marchés et gares de Ouagadougou

La Direction Générale de la Police Municipale de Ouagadougou, par le biais de sa Direction de Police des Services Marchands (DPSM), a mené une opération nocturne du vendredi 29 au samedi 30 août 2025. Cette descente inopinée, qui a ciblé les principaux marchés et gares routières de la capitale, a permis d’interpeller une vingtaine d’individus suspects et de démanteler un présumé réseau de trafic d’enfants.

L’opération a visé le Grand Marché de Rood-wooko, le marché de Sankaryaré, le marché 10 Yaar, ainsi que les gares routières d’Ouaga-inter et de la Gare de l’Est.

Des équipes de patrouille ont œuvré de 22h à 4h du matin pour sécuriser les lieux, qui sont souvent le théâtre de cambriolages et d’activités illégales en l’absence des commerçants.

Des agents de la Police Municipale en pleine action lors de la descente nocturne pour sécuriser les marchés et les gares de la capitale

En plus des installations anarchiques démantelées et des marchandises saisies, les agents ont interpellé une vingtaine d’individus sans papiers d’identité, saisi 15 motos. Au cours de l’opération, neuf mineurs en situation de trafic et deux enfants sans-abri ont été pris en charge. C’est à la Gare de l’Est que les agents ont fait la découverte la plus marquante.

Matériels et marchandises saisis par la police

«Nous avons intercepté un individu en compagnie de quatre adolescents qu’il s’apprêtait à convoyer vers des sites miniers à Boromo», a déclaré l’Inspecteur de Police Municipale Souleymane Nabaloum, Directeur Adjoint à la Direction de la Police des Services Marchands, qui dirigeait la mission.

L’Inspecteur Souleymane Nabaloum, Directeur Adjoint à la Direction de la Police des Services Marchands

L’homme, identifié comme S. Sawadogo, a tenté de se justifier, mais ses explications n’ont pas convaincu la police, surtout que les trois autres enfants ont avoué que leurs familles ignoraient leur départ. Les enfants, âgés de 14 à 16 ans, venaient de Cinkansé.

La Police Municipale a intercepté quatre adolescents à la Gare de l’Est

Cette action s’inscrit dans les missions régaliennes de la police municipale pour maintenir l’ordre et la sécurité. L’Inspecteur Nabaloum a rappelé que la sensibilisation est un travail quotidien, mais, explique-t-il, « si on voit que la sensibilisation ne donne pas, on est obligé de faire ce genre de sortie pour encore sensibiliser et appeler à l’ordre ».

Il a également précisé que les marchandises saisies feront l’objet de contraventions et que les propriétaires seront convoqués pour un rappel des règles.

A lire aussi⇒ Ouagadougou : Une nuit de traque contre l’incivisme routier

En plus des quatre adolescents, l’opération a permis d’intercepter cinq autres enfants en situation de trafic, portant à neuf le nombre total de mineurs secourus. Les individus interpellés et les victimes de trafic seront remis aux services compétents pour une prise en charge appropriée et les enquêtes de rigueur, selon la Police.

Akim KY 

Burkina 24

