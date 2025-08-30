Rue des Étoiles à Ouagadougou : Le patrimoine menacé par de nouveaux actes de vandalisme

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 1 heure
0 Temps de lecture 1 minute
publicite

La Rue des Étoiles, symbole de la mémoire culturelle et artistique du Burkina Faso, fait face à une série de vandalisme préoccupante. Alors que neuf étoiles en bronze avaient été récemment dérobées, trois nouvelles stèles ont été retrouvées vandalisées ce matin 30 août 2025, lors du remplacement effectué par l’Académie des Sotigui.

Inaugurée pour honorer les figures marquantes de la culture, du cinéma et de l’histoire africaine, la Rue des Étoiles se voulait un espace de mémoire ouvert au public. Chaque stèle représente une personnalité ayant marqué la scène nationale ou continentale, constituant ainsi un véritable sanctuaire culturel à ciel ouvert.

Lire aussi 👉🏿 Burkina24 – Vol de neuf étoiles en bronze sur la Rue des Étoiles à Ouagadougou

Ces actes répétés suscitent une vive émotion parmi les responsables du projet et la population. « C’est un pillage du patrimoine commun », dénonce l’Académie des Sotigui, rappelant l’importance de préserver ces symboles pour les générations futures.

Face à cette situation, les autorités locales sont appelées à renforcer la sécurité du site et à mettre en place des mesures préventives pour éviter de nouvelles dégradations. La population est également invitée à la vigilance afin de protéger cet espace emblématique.

La Rue des Étoiles demeure un symbole fort du Burkina Faso, mais ces incidents soulignent la fragilité des patrimoines culturels face aux actes de vandalisme répétés.

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 1 heure
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Camp Vacances Faso Mêbo du Guiriko : Le Sergent Wendwaogo Daniel KABORÉ, blessé de guerre, partage son expérience du terrain avec les campeurs

il y a 9 minutes

La Police municipale fait le ménage dans les marchés et gares de Ouagadougou

il y a 5 heures

Burkina Faso : Le Congrès américain (CODEL) salue le succès de l’offensive agricole et les avancées significatives dans la reconquête du territoire

il y a 5 heures
Sécurité routière

Ouagadougou : Une nuit de traque contre l’incivisme routier

il y a 6 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page