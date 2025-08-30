Rue des Étoiles à Ouagadougou : Le patrimoine menacé par de nouveaux actes de vandalisme

La Rue des Étoiles, symbole de la mémoire culturelle et artistique du Burkina Faso, fait face à une série de vandalisme préoccupante. Alors que neuf étoiles en bronze avaient été récemment dérobées, trois nouvelles stèles ont été retrouvées vandalisées ce matin 30 août 2025, lors du remplacement effectué par l’Académie des Sotigui.

Inaugurée pour honorer les figures marquantes de la culture, du cinéma et de l’histoire africaine, la Rue des Étoiles se voulait un espace de mémoire ouvert au public. Chaque stèle représente une personnalité ayant marqué la scène nationale ou continentale, constituant ainsi un véritable sanctuaire culturel à ciel ouvert.

Ces actes répétés suscitent une vive émotion parmi les responsables du projet et la population. « C’est un pillage du patrimoine commun », dénonce l’Académie des Sotigui, rappelant l’importance de préserver ces symboles pour les générations futures.

Face à cette situation, les autorités locales sont appelées à renforcer la sécurité du site et à mettre en place des mesures préventives pour éviter de nouvelles dégradations. La population est également invitée à la vigilance afin de protéger cet espace emblématique.

La Rue des Étoiles demeure un symbole fort du Burkina Faso, mais ces incidents soulignent la fragilité des patrimoines culturels face aux actes de vandalisme répétés.