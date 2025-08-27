Gestion de la diaspora burkinabè : Une mission consulaire aux USA pour délivrer des documents d’identité et de voyage

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 48 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
publicite

Une délégation du ministère en charge des Affaires Etrangères effectue depuis le 18 août 2025, une mission consulaire aux États-Unis d’Amérique, dans le but de faciliter l’obtention des passeports ordinaires AES, des Cartes nationales d’identité burkinabè, et des cartes consulaires au profit des ressortissants burkinabè vivant dans ce pays.

Cette mission partie de Ouagadougou, a parcouru les villes de New York, de New Jersey et de la Pennsylvanie durant la période du 18 au 27 août 2025, et a été appuyée dans ses activités par le Consulat général du Burkina Faso à New York.

A travers cette mission, le département en charge des Burkinabè de l’Extérieur a voulu relever le défi d’enrôler un grand nombre de compatriotes, afin de leur permettre d’avoir un séjour régulier dans leur pays d’accueil.

une mission consulaire aux États-Unis d’Amérique

Et c’est avec beaucoup d’enthousiasme et de satisfaction, que les ressortissants burkinabè ont accueilli la mission. Les nombreux demandeurs se sont d’ailleurs mobilisés massivement autour de cette opération d’enrôlement.

Cette mission a également servi de plateforme pour des structures nationales telles que la Caisse nationale sécurité sociale, la Poste Burkina Faso, la SONATUR et Coris Bank international, de présenter différents produits à la diaspora burkinabè résident aux USA.

Lire également 👉Solidarité concrète : Des Burkinabè de la diaspora et l’entreprise Nilsun soutiennent Faso Mêbo

De façon plus générale, cette mission consulaire s’inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique du ministère chargé de la gestion de la diaspora, d’améliorer et de diligenter les prestations de service en vue de faciliter le séjour de nos compatriotes à l’étranger, conformément à la volonté des plus hautes autorités.

une mission consulaire aux États-Unis d’Amérique
une mission consulaire aux États-Unis d’Amérique

Elle constitue une véritable aubaine permettant de répondre efficacement aux nombreuses préoccupations et sollicitations relatives à la délivrance des documents d’identité et de voyage, régulièrement exprimées par la diaspora burkinabè à travers le monde.

Source : DCRP/MAECR-BE

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 48 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Coopération multilatérale : L’ONU respecte la souveraineté du Burkina Faso

il y a 7 minutes

Alban Lafont en Côte d’Ivoire : « Il ne vient pas avec la prétention de devenir numéro 1 » (Emerse Fae)

il y a 1 heure

États-Unis : ChatGPT accusé d’avoir encouragé un ado à se suicider

il y a 4 heures

Coopération Burkina Faso – Nations Unies : Un nouveau départ pour un partenariat dans le consensus

il y a 5 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page