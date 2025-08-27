Gestion de la diaspora burkinabè : Une mission consulaire aux USA pour délivrer des documents d’identité et de voyage

Une délégation du ministère en charge des Affaires Etrangères effectue depuis le 18 août 2025, une mission consulaire aux États-Unis d’Amérique, dans le but de faciliter l’obtention des passeports ordinaires AES, des Cartes nationales d’identité burkinabè, et des cartes consulaires au profit des ressortissants burkinabè vivant dans ce pays.

Cette mission partie de Ouagadougou, a parcouru les villes de New York, de New Jersey et de la Pennsylvanie durant la période du 18 au 27 août 2025, et a été appuyée dans ses activités par le Consulat général du Burkina Faso à New York.

A travers cette mission, le département en charge des Burkinabè de l’Extérieur a voulu relever le défi d’enrôler un grand nombre de compatriotes, afin de leur permettre d’avoir un séjour régulier dans leur pays d’accueil.

Et c’est avec beaucoup d’enthousiasme et de satisfaction, que les ressortissants burkinabè ont accueilli la mission. Les nombreux demandeurs se sont d’ailleurs mobilisés massivement autour de cette opération d’enrôlement.

Cette mission a également servi de plateforme pour des structures nationales telles que la Caisse nationale sécurité sociale, la Poste Burkina Faso, la SONATUR et Coris Bank international, de présenter différents produits à la diaspora burkinabè résident aux USA.

De façon plus générale, cette mission consulaire s’inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique du ministère chargé de la gestion de la diaspora, d’améliorer et de diligenter les prestations de service en vue de faciliter le séjour de nos compatriotes à l’étranger, conformément à la volonté des plus hautes autorités.

Elle constitue une véritable aubaine permettant de répondre efficacement aux nombreuses préoccupations et sollicitations relatives à la délivrance des documents d’identité et de voyage, régulièrement exprimées par la diaspora burkinabè à travers le monde.

Source : DCRP/MAECR-BE