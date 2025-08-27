Coopération multilatérale : L’ONU respecte la souveraineté du Burkina Faso

publicite

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé, ce mercredi 27 août 2025, une audience à une délégation des Nations Unies, conduite par son Directeur régional pour l’Afrique, Yacoub Ali El Hillo. Cette rencontre marque l’aboutissement d’un séjour de trois jours au cours duquel la délégation onusienne a engagé des discussions « franches et constructives » avec les autorités burkinabè.

‎Quelques jours après l’expulsion de la Coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies au Burkina Faso, Carol Flore-Smereczniak, une délégation onusienne a été dépêchée à Ouagadougou pour renouer le dialogue avec les autorités burkinabè.

« Nous venons de conclure une visite très cordiale auprès du Premier ministre, à l’issue d’une mission de trois jours que nous avons menée au Burkina Faso, où nous avons eu l’opportunité d’échanger avec le Gouvernement burkinabè, avec notre propre équipe-pays des Nations Unies, actuellement sous la direction intérimaire, mais aussi avec nos partenaires de la communauté internationale », a déclaré M. El Hillo, à sa sortie d’audience.

‎Au cours de l’entretien, le Premier ministre a réaffirmé la disponibilité du Burkina Faso à collaborer avec le système des Nations Unies en toute transparence, tout en restant acteur principal de son développement. Il a souligné que le Burkina Faso est dans un combat pour sa souveraineté et ne tolèrera aucune action tendant à la légitimation du terrorisme.

‎Reconnaissant la nature sensible du contexte actuel, le chef de la délégation a indiqué que les Nations Unies respectent pleinement la souveraineté du Burkina Faso. L’Organisation a réaffirmé son engagement à poursuivre le partenariat avec le pays et entend continuer à œuvrer aux côtés des autorités pour soutenir les efforts de développement et de résilience.

‎« Ce partenariat est solide et se renforce, malgré ce moment exceptionnel, que nous regrettons bien sûr, mais dont nous respectons pleinement la décision du Gouvernement burkinabè. Nous respectons la souveraineté du Burkina Faso, et nous nous engageons à continuer d’avancer, dans le service et en plein partenariat, pour le bénéfice du peuple de ce grand pays », a conclu M. Yacoub Ali El Hillo.

‎Cette visite, qui intervient dans un contexte de réajustement des relations entre le Burkina Faso et certains partenaires internationaux, constitue un signal fort en faveur du maintien du dialogue et de la coopération.

