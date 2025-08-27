Coopération Burkina Faso – Nations Unies : Un nouveau départ pour un partenariat dans le consensus

publicite

Dans la soirée du 26 août 2025, la délégation onusienne en visite au Burkina Faso a eu une seconde rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, entouré de ses proches collaborateurs et du Secrétaire général du ministère en charge de l’Action humanitaire.

Cette rencontre a servi de cadre une fois de plus pour les deux parties, d’exprimer leurs visions pour une coopération basée sur l’écoute, le dialogue, la transparence, la sincérité, la confiance, et surtout la prise en compte des priorités du Burkina Faso.

La partie burkinabè, par la voix du ministre des Affaires étrangères, a insisté sur la nécessité pour les Nations Unies, d’instaurer une franche collaboration avec les autorités nationales, afin d’éviter des actes de nature à entacher l’image du Burkina Faso.

« La position du Burkina Faso restera inchangée dans les cas où l’image de notre pays est écorchée à travers des documents qui ne reflètent pas la réalité ; mais nous restons ouverts à poursuivre le dialogue et la coopération, pour peu que les préoccupations et les priorités du gouvernement soient respectées », a indiqué le Chef de la diplomatie burkinabè.

La délégation onusienne, quant à elle, dit avoir pris bonne note des attentes du gouvernement burkinabè. Engagement a été pris de sa part, de désormais identifier avec les autorités burkinabè les meilleures approches et mécanismes de travail, tout en renforçant la transparence du Système des Nations Unies à travers une implication des acteurs nationaux et une prise en considération des priorités du gouvernement.

« Nous travaillerons main dans la main avec le gouvernement pour identifier les voies et moyens d’un travail conjoint en amont avec les institutions nationales, notamment en ce qui concerne les prochains rapports », a indiqué Monsieur Yacoub Ali El-Hillo, avant de préciser que les Nations Unies respectent la souveraineté du gouvernement burkinabè dans ses prises de décisions.

Rappelons que cette visite de la délégation onusienne intervient à la suite de l’expulsion de la Coordonnatrice résidente du système des Nations Unies. Le ministre TRAORE a salué la diligence dans le choix de l’intérimaire chargé de la Coordination du Système des Nations Unies au Burkina Faso.

Séance tenante, celui-ci a rassuré les parties burkinabè et onusienne, de son engagement à œuvrer dans le sens d’un partenariat en phase avec les attentes du Burkina Faso et au bénéfice du peuple burkinabè.

‎Source : DCRP/ MAECR-BE