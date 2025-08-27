Alban Lafont en Côte d’Ivoire : « Il ne vient pas avec la prétention de devenir numéro 1 » (Emerse Fae)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Longtemps attendu avec les Étalons du Burkina Faso, Alban Lafont a finalement choisi les Éléphants de Côte d’Ivoire. En conférence de presse ce mercredi 27 Août 2025, Emerse Fae, le sélectionneur a expliqué les conditions dans lesquelles le joueur arrive au sein de sa sélection pour les deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde.

Emerse Fae s’est montré élogieux envers Alban Lafont lors de la présentation de sa liste. « C’est un super gardien qui est très bon sur sa ligne. Il a une grosse expérience. Son calme et sa sérénité vont faire du bien aux autres jeunes gardiens et de l’effectif.

Vu le contexte de Yaya, l’arrivée de Alban va le calmer. Je pense qu’il va vraiment nous apporter », a expliqué Emerse Fae, qui a permis aux Éléphants de remporter la CAN 2025 à domicile.

Cependant, des questions sont revenues sur la nationalité sportive du joueur burkinabè par sa mère et français de part son père. A ce sujet, le sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire rassure : « Nous on s’occupe de tout ce qui est administratif. Si l’on a sélectionné, c’est qu’administrativement, il est Ivoirien. Sinon, on ne se serait pas permis de le sélectionner. Il est Ivoirien ».

Un gardien en forme

En difficulté la saison écoulée avec le FC Nantes, Alban Lafont a été transféré au FC Panantinaikos dans l’espoir d’avoir du temps de jeu. Cependant, il n’a pas encore disputé de rencontre depuis le début de la saison. Mais Emerse Fae lui fait confiance, notamment pour son expérience.

« Pour sa sélection, c’est un gardien qui a de l’expérience, c’est un gardien qui va nous apporter beaucoup même au niveau du groupe. C’est un gardien de qualité. Depuis qu’il est arrivé à Panantinaikos, il n’a pas joué mais il a fait une très bonne préparation.

Il est en jambe. Il est en forme. C’est un joueur très content de nous rejoindre et très pressé de nous rejoindre au niveau de la sélection. Il est prévu de démarrer en championnat le week-end prochain », a détaillé Emerse Fae.

Lafont doit gagner sa place

Le gardien numéro 1 des Éléphants de Côte d’Ivoire Yaya Fofana lui également n’a pas encore disputé de rencontre. Prévu pour quitter Angers, il est toujours en attente d’un transfert. L’arrivée de Lafont a-t-il pour ambition de faire de lui le numéro 1 ? Emerse Fae a été clair sur la question. Rien n’a changé.

« Ça ne rebat pas forcement les cartes. Dans notre discours, on a été très clair avec lui. Il est d’accord avec notre projet. Il vient en toute humilité. Il ne vient pas avec la prétention de devenir numéro 1. Non. Il va découvrir son nouvel environnement. Il va découvrir le groupe. Il vient avec son expérience. Donc, Yaya va rester notre numéro 1 », a conclu Emerse Fae.

Les Éléphants affrontent le Burundi et le Gabon dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde. Les Éléphants sont premiers de leur groupe avec 16 points à un point du Gabon (15 points).