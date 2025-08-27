Communiqué | Le Infinix HOT60Pro+ entre dans le GUINNESS WORLD RECORDS™ comme le smartphone à écran incurvé 3D le plus fin au monde.

publicite

0 Partages Partager Twitter

Avec une épaisseur de seulement 5,95 mm à son point le plus fin, le Infinix HOT 60 Pro+ allie un design ultrafin à des performances puissantes, établissant une nouvelle référence pour les jeunes utilisateurs du monde entier qui recherchent à la fois le style et la substance.

Image 1 : L’appareil Infinix HOT 60 Pro+ a été officiellement certifié par GUINNESS WORLD RECORDS™ comme étant le smartphone à écran incurvé 3D le plus fin au monde.

HONG KONG, 26 AOÛT 2025 — Le smartphone HOT 60 Pro+ de Infinix a été officiellement certifié par GUINNESS WORLD RECORDS™ comme étant le smartphone à écran incurvé 3D le plus fin au monde, avec une épaisseur de seulement 5,95 mm à son point le plus fin. La cérémonie de certification, qui s’est déroulée en Indonésie, a marqué une étape historique dans la conception des smartphones et dans le parcours mondial de Infinix.

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée dans le temple emblématique de Borobudur, en Indonésie, parallèlement au lancement local de Infinix HOT 60 Pro+. Cette réussite record a été célébrée avec les XFans et symbolise la percée de Infinix en matière d’innovation dans le domaine du design sur la scène mondiale.

« Le Infinix HOT 60 Pro+ offre non seulement un équilibre entre finesse et performances, mais reflète également notre exploration continue dans le domaine de l’innovation des smartphones. La certification officielle par GUINNESS WORLD RECORDS™ est une reconnaissance des efforts de l’équipe Infinix et renforce notre engagement à réaliser des percées continues sur la scène mondiale. Grâce à des réalisations comme celle-ci, nous espérons permettre aux jeunes utilisateurs du monde entier de profiter d’un style de vie technologique plus inspirant et plus agréable », a déclaré Tony Zhao, directeur général de Infinix.

Pour valider ce record, Infinix s’est associé à un laboratoire accrédité par l’ILAC, où le HOT 60 Pro+ a été soumis à des mesures laser rigoureuses effectuées à dix endroits différents de l’appareil. La vérification a confirmé une épaisseur minimale de 5,95 mm à son point le plus fin et de 6,09 mm à son point le plus épais, ce dernier étant retenu comme référence officielle pour le titre Guinness World Records™. Cette évaluation précise garantit l’intégrité et la crédibilité de la reconnaissance, faisant du HOT 60 Pro+ le smartphone à écran incurvé 3D le plus fin au monde.

Image 2: De la gauche vers la droite : Christy, ambassadrice Infinix HOT 60 Pro+ de JKT48 ; Sergio Ticoalu, directeur marketing de Infinix Indonésie ; Kazuyoshi Kirimura, arbitre Guinness World Records™ ; Abia Wang, directrice marketing Infinix SEA ; et Gita, ambassadrice Infinix HOT 60 Pro+ de JKT48.

Kaoru Ishikawa, vice-président de Guinness World Records pour le Japon et l’Asie du Sud-Est, a déclaré : « Nous sommes ravis de décerner à Infinix HOT60 Pro+ le titre ‘’GUINNESS WORLD RECORDS™ du smartphone à écran incurvé 3D le plus fin au monde, présenté à l’occasion de son lancement sur le marché indonésien. Cette réussite démontre non seulement la quête incessante d’innovation de Infinix, mais place également l’Indonésie sous les feux de la rampe en tant que centre de célébration technologique. Nous félicitons Infinix pour cette réussite et resterons engagés à être témoins et à célébrer d’autres records à l’avenir. »

Malgré son profil ultra-fin, le Infinix HOT60 Pro+ offre une expérience smartphone complète. Il est équipé d’un écran incurvé AMOLED et fonctionne avec le chipset MediaTek Helio G200, garantissant des performances fluides et réactives tant dans l’utilisation quotidienne que dans les scénarios exigeants. L’appareil intègre également une batterie fine mais longue durée avec une charge rapide de 45 W, alliant légèreté et durabilité. Cette philosophie de conception reflète la proposition de marque de Infinix, « Tech for Enjoyment » (la technologie pour le plaisir), qui consiste à offrir aux jeunes utilisateurs une technologie alliant un design fin, des performances élevées et une expérience agréable.

Cette certification officielle représente non seulement une réussite pour le HOT60 Pro+, mais aussi un nouveau chapitre pour la série HOT sur le marché mondial. En tant que l’une des principales gammes de produits de Infinix destinées aux jeunes utilisateurs, la série HOT continue d’innover en matière de conception et de technologie afin de répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs.

Media Contacts:

Infinix Global PR – [email protected]

À propos d’Infinix

Fondée en 2013, Infinix est une marque axée sur l’innovation qui se consacre à fournir une technologie de pointe, un design audacieux et des performances exceptionnelles. La marque offre des expériences mobiles intelligentes et agréables qui améliorent la vie quotidienne. Au-delà des smartphones, Infinix a élargi son portefeuille pour inclure des écouteurs TWS, des montres connectées, des ordinateurs portables, des tablettes, des téléviseurs connectés et bien plus encore, créant ainsi un écosystème complet d’appareils intelligents. Actuellement, les produits Infinix sont disponibles dans plus de 70 pays et régions à travers le monde, notamment en Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.infinixmobility.com.

À propos du Guinness World Records

Quel est l’oiseau gibier le plus rapide d’Europe ? C’est cette question qui a inspiré la création du Guinness World Records en 1955. Après avoir débuté avec un seul livre publié dans une pièce au-dessus d’une salle de sport, le GWR est devenu une marque multimédia mondiale, avec des bureaux à Londres, New York, Pékin, Tokyo et Dubaï. Aujourd’hui, nous proposons des contenus de classe mondiale, non seulement sous forme de livres, mais aussi via des émissions de télévision, les réseaux sociaux et des événements en direct.

Notre service de conseil interne travaille en étroite collaboration avec des marques et des entreprises du monde entier afin d’exploiter le pouvoir des records et de proposer des campagnes et des solutions commerciales primées.

Grâce à notre branche de production interne, GWR Studios, nous créons des contenus exceptionnels pour les diffuseurs, les marques partenaires et les plateformes numériques.

GWR Entertainment donne vie au meilleur de la marque GWR à travers une gamme variée d’expériences en direct où les visiteurs peuvent découvrir et même tenter de battre des records du monde officiels.

Quel que soit le support, notre objectif ultime est de rendre le monde plus intéressant, plus amusant et plus positif.

Pour rejoindre cette communauté de records et trouver la réponse à cette question initiale, rendez-vous sur guinnessworldrecords.com.