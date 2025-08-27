Autorisation de création d’une nouvelle station de radiodiffusion sonore : Le CSC et le ministère de l’Éducation signent une convention

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) a autorisé le ministère de l’Enseignement de base, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MEBAPLN) a exploité la fréquence 107.4 Mhz au profit de la « Radio Scolaire Emettrice ». La cérémonie de signature de convention entre les deux parties s’est déroulée ce mercredi 27 août 2025 en présence de leurs plus hauts responsables.

Dans son allocution, le président du CSC, Wendingoudi Louis Modeste Ouédraogo, s’est réjoui de la naissance de la Radio scolaire du Burkina Faso. « En attribuant officiellement une fréquence au ministère de l’Éducation de base, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, nous sommes convaincus d’avoir fait un choix juste et utile pour l’avenir de nos enfants », a-t-il indiqué.

Selon lui, face aux nombreux défis comme les distances, le manque d’infrastructures et le contexte sécuritaire, avec cette radio, l’école pourra désormais dépasser ses propres murs en devenant un soutien pour les enseignants, un lien avec les parents et un moyen important de transmission de nos valeurs de citoyenneté, de patriotisme et de cohésion sociale.

Pour terminer, le président du CSC n’a pas manqué de rappeler les textes qui encadrent le fonctionnement des médias au Burkina Faso, notamment, le respect, par les stations de radiodiffusion, du principe de pluralisme et de la diversité des contenus en tenant compte des différentes communautés linguistiques.

Prenant la parole à son tour, le Ministre en charge de l’Enseignement de base, Sosthène Dingara, a exprimé sa satisfaction de voir cette signature de convention se réaliser. Selon lui, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, sociaux et économiques, notre système éducatif se doit d’être innovant, inclusif, alternatif et résilient.

C’est pourquoi, estime-t-il, la Radio Scolaire Émettrice, « en tant qu’outil pédagogique de proximité, représente une réponse concrète aux besoins d’apprentissage des déplacés internes, des élèves en zones rurales et de tous ceux qui, pour diverses raisons, n’ont pas accès à une éducation formelle ».

La Radio Scolaire Emettrice va très bientôt lancer officiellement ses émissions. Ce média entend proposer des contenus éducatifs de qualité et adaptés aux programmes nationaux.

Source : DCRP / CSC