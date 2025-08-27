Annonce | Shiloh2025 L’heure de la démarcation est arrivée
Préparez-vous à un événement qui va marquer un tournant dans votre vie.
Le Pasteur Yao Israël Mondésir vous donne rendez-vous pour « La Démarcation ». Un moment pour vous connecter à votre véritable identité et vous distinguer de la masse.
Ne manquez pas ces 5 jours de révélation.
Dates : Du 10 au 14 septembre 2025.
Un seul lieu : Camp De Prière Shiloh. Nous sommes situés vers l’hôpital Blaise Compaoré plus précisément à Kamsontinga en face de la cité Abdoul Services.
#LaDémarcation #PasteurYaoIsraëlMondesir #campdeprièreshiloh
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Restez connectés pour toutes les dernières informations !
