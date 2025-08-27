Annonce | Shiloh2025 L’heure de la démarcation est arrivée

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 20 secondes
0 Moins d’une minute
publicite

Préparez-vous à un événement qui va marquer un tournant dans votre vie.

Le Pasteur Yao Israël Mondésir vous donne rendez-vous pour « La Démarcation ». Un moment pour vous connecter à votre véritable identité et vous distinguer de la masse.

Ne manquez pas ces 5 jours de révélation.

Dates : Du 10 au 14 septembre 2025.
Un seul lieu : Camp De Prière Shiloh. Nous sommes situés vers l’hôpital Blaise Compaoré plus précisément à Kamsontinga en face de la cité Abdoul Services.

#LaDémarcation #PasteurYaoIsraëlMondesir #campdeprièreshiloh

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 20 secondes
0 Moins d’une minute
Photo de Webmaster B24

Webmaster B24

Articles similaires

Communiqué | Le Infinix HOT60Pro+ entre dans le GUINNESS WORLD RECORDS™ comme le smartphone à écran incurvé 3D le plus fin au monde.

il y a 5 heures

Communiqué | L’Académie des Sotigui aux côtés du Burkina en reconstruction

il y a 1 jour

Annonce | VOYAGE D’AFFAIRES EN CHINE – 3e ÉDITION 🇨🇳

il y a 4 jours

SITARAIL | Développement : Encore six (6) nouveaux wagons-plateaux RENFE pour le parc matériel de SITARAIL

il y a 6 jours

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page