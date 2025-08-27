Effort de paix : La diaspora burkinabè et un citoyen togolais mobilisent plus de 6,7 millions FCFA

La solidarité de la diaspora burkinabè continue de se manifester autour de l’effort de paix. Ce mercredi 27 août 2025 à Ouagadougou, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu une délégation de fonctionnaires internationaux burkinabè basée à Brazzaville.

Cette délégation est venue remettre une quittance d’un montant de 6,52 millions FCFA, représentant leur contribution à l’effort de paix. « Ce geste traduit notre attachement à la patrie et notre adhésion à la vision des autorités burkinabè », ont indiqué les représentants.

Le ministre a également réceptionné une quittance d’un don de 250 000 FCFA, offert par un citoyen togolais résidant au Danemark, qui a tenu à exprimer sa solidarité avec le Burkina Faso.

Au nom du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, le chef de la diplomatie burkinabè a exprimé sa gratitude à l’endroit des donateurs, saluant « un message fort » et un témoignage d’engagement collectif.

Selon Karamoko Jean Marie Traoré, la mobilisation de la diaspora a déjà permis de récolter plus de 175 milliards FCFA en 2024, et la dynamique se poursuit en 2025 avec des résultats jugés « très satisfaisants ».

« Grâce à cette mobilisation, le Burkina Faso a pu lancer plusieurs chantiers pour la reconquête du territoire et inverser des tendances économiques », a-t-il souligné, citant un rapport de la Banque mondiale.

Le ministre a conclu en renouvelant ses remerciements à l’ensemble de la diaspora et aux amis du Burkina Faso pour leur contribution à la construction d’un pays « souverain et prospère ».

Source : DCRP/MAECR-BE

