Effort de paix : La diaspora burkinabè et un citoyen togolais mobilisent plus de 6,7 millions FCFA

publicite

0 Partages Partager Twitter

La solidarité de la diaspora burkinabè continue de se manifester autour de l’effort de paix. Ce mercredi 27 août 2025 à Ouagadougou, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu une délégation de fonctionnaires internationaux burkinabè basée à Brazzaville.

Cette délégation est venue remettre une quittance d’un montant de 6,52 millions FCFA, représentant leur contribution à l’effort de paix. « Ce geste traduit notre attachement à la patrie et notre adhésion à la vision des autorités burkinabè », ont indiqué les représentants.

Le ministre a également réceptionné une quittance d’un don de 250 000 FCFA, offert par un citoyen togolais résidant au Danemark, qui a tenu à exprimer sa solidarité avec le Burkina Faso.

Au nom du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, le chef de la diplomatie burkinabè a exprimé sa gratitude à l’endroit des donateurs, saluant « un message fort » et un témoignage d’engagement collectif.

Lire également 👉 Effort de paix : La diaspora burkinabè mobilise près de 20 millions de FCFA en dons

Selon Karamoko Jean Marie Traoré, la mobilisation de la diaspora a déjà permis de récolter plus de 175 milliards FCFA en 2024, et la dynamique se poursuit en 2025 avec des résultats jugés « très satisfaisants ».

« Grâce à cette mobilisation, le Burkina Faso a pu lancer plusieurs chantiers pour la reconquête du territoire et inverser des tendances économiques », a-t-il souligné, citant un rapport de la Banque mondiale.

Le ministre a conclu en renouvelant ses remerciements à l’ensemble de la diaspora et aux amis du Burkina Faso pour leur contribution à la construction d’un pays « souverain et prospère ».

Source : DCRP/MAECR-BE