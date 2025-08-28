Annonce | Hollantex signe Tanya, sa nouvelle perle au Burkina Faso

Hollantex, leader des tissus wax africains, annonce Tanya, la célèbre chanteuse et compositrice burkinabè, comme nouvelle ambassadrice de marque. Ce partenariat souligne l’engagement dynamique d’Hollantex à célébrer l’art africain et amplifie la présence de la marque sur le continent et au-delà, consolidant ainsi sa position de référence de tissus wax Africain de qualité supérieure dans la mode.

Tanya est une figure emblématique de la musique Burkinabè ; elle s’impose travers l’afrobeat et l’afropop représentant fièrement son pays dans le monde entier.  Connue pour ses sonorités afro-pop captivantes, son style audacieux, expressif et coloré, elle incarne complètement l’esprit de « les couleurs sublimes, une vie sublime. » que propose Hollantex.

Lors d’une interview passée pour Hollantex, Tanya affirme : « je suis honorée de rejoindre la famille Hollantex. L’engagement de la marque pour la qualité, ses couleurs vibrantes et les designs complexes m’ont toujours inspirée. J’ai hâte de créer des moments de mode époustouflants avec les tissus Hollantex et d’inspirer mon public à adopter les motifs et la beauté des tissus Hollantex ». À la suite de cette déclaration l’équipe de la marque Hollantex n’ont pas attendu pour exprimer la joie d’avoir Tanya dans la boîte « Tanya est une perle ; sa touche pétillante, son talent et son sens prononcé pour la mode sont les qualités qui s’alignent parfaitement avec celle de Hollantex ».

Le rôle de Tanya en tant qu’ambassadrice de la marque Hollantex comprendra diverses initiatives prometteuses comme prendre part à des campagnes publicitaires exceptionnelles mettant en valeur la polyvalence des tissus Hollantex à des collaborations engageantes soulignant l’engagement de la marque en matière de qualité et de créativité en Afrique.

