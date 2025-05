Lutte contre le terrorisme : Des matériels roulants et de détection des mines pour les VDP

Le ministre en charge de la défense, le général de brigade Célestin Simporé a procédé, ce jeudi 22 mai 2025, à la remise de plusieurs moyens roulants et de détection des mines d’une valeur de 6 milliards de francs CFA au profit de la Brigade nationale des volontaires pour la Défense de la Patrie (BVDP).

De nouveaux moyens pour les VDP. Il s’agit des camions tracteurs, des bus, des mini-bus, des tricycles et de milliers de motos. A cette dotation, s’ajoutent des matériels de détection des mines.

Le ministre de la défense, le général de brigade Célestin Simporé, a précisé que ces matériels ont été acquis sur le Fonds du soutien patriotique (FSP) initié en 2023 afin de soutenir les forces combattantes engagées pour la reconquête du territoire national.

«C’est un devoir de redevabilité de montrer aux yeux de tous, les efforts qui ont été faits, les résultats sont une réalité que ce matériel va à l’endroit de ceux pour qui ce fonds de soutien patriotique a été mis en place», a-t-il déclaré.

Tout en remerciant les Burkinabè de l’intérieur et de l’extérieur pour le sacrifice qu’ils consentent pour alimenter le fonds de soutien patriotique, le général Simporé les a invités à continuer de soutenir cette initiative.

«Nous profitons de vos micros pour renouveler le souhait de faire un appel à ce peuple vaillant de contribuer toujours à l’effort de paix. Parce que les combats continuent et nous leur assurons que nous ferons tout pour que leurs efforts produisent des résultats à la hauteur de leurs attentes», a-t-il promis.

Le commandant de la brigade nationale des VDP, le lieutenant-colonel Thomas Savadogo a soutenu que ce matériel va contribuer à renforcer les capacités opérationnelles des VDP sur le terrain.

«Nous avons acquis des moyens roulants, des moyens de détection des mines, et comme vous le savez dans le contexte de la lutte contre le terrorisme aujourd’hui, nous faisons face à certaines réalités à savoir les mines, cela va permettre non seulement aux combattants de pouvoir détecter les mines qui sont enterrées par les terroristes et de pouvoir contribuer à aller de l’avant», a-t-il terminé.

