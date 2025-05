Brama Traoré sur le retour de Aziz Ki : « L’avoir mis en veilleuse l’a permis de se transcender »

publicite

Stéphane Aziz Ki est de retour avec les Étalons du Burkina Faso. Plus jamais convoqué depuis octobre 2024, il est dans la liste de Brama Traoré pour affronter la Tunisie et le Zimbabwe en matchs amicaux le 2 et le 6 juin prochain. Brama Traoré, en conférence de presse ce jeudi 22 mai, a dit du bien du milieu de terrain.

« Par rapport à Aziz Ki, à un moment donné, on l’avait laissé de côté pour continuer avec ses coéquipiers. Je pense qu’il a eu du temps pour se refaire. Nous pensons que son transfert au WAC de Casablanca en dit long sur les qualités du joueur même si on a eu quelques difficultés, je pense que c’est un très bon joueur », s’est exprimé Brama Traoré interrogé à propos de son retour dans la sélection.

Stéphane Aziz Ki a eu du mal à performer au sein de la sélection. Pour Brama Traoré, l’avoir mis à l’écart pendant un certain temps lui a fait du bien. « Le fait de l’avoir mis en veilleuse l’a permis de se transcender », insiste-t-il.

En le convoquant, c’est la preuve de ses qualités, selon Brama Traoré. Il reconnait qu’Aziz Ki, désormais ex sociétaire de Young Africa de Tanzanie, est un joueur « talentueux mais qui tarde à retrouver ses marques en équipe nationale ».

Trouver sa place

Malgré tout, l’encadrement technique compte sur le milieu de terrain. « Je crois qu’il va travailler au niveau de sa puissance et qu’il va être le leader technique de l’équipe au milieu de terrain », ajoute-t-il.

Avec moins de pression pendant ces rencontres amicales, Brama Traoré espère qu’Aziz Ki pourra trouver les automatismes qu’il faut pour s’intégrer au mieux dans la sélection. Ces matchs amicaux contre la Tunisie et le Zimbabwe vont permettre de préparer les éliminatoires de la Coupe du monde et la CAN 2025 prévue au mois de décembre 2025 et janvier 2026.