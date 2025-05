Souveraineté alimentaire : Un soutien de plus de 104 milliards FCFA remis au secteur agrosylvopastoral

Dans le cadre de la campagne agropastorale 2025-2026, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a procédé ce jeudi 22 mai 2025 à Bobo-Dioulasso, à la remise officielle d’un important lot de matériels et intrants agricoles, d’une valeur de plus de 104 milliards de FCFA, au profit du Ministère en charge de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, dirigé par le ministre d’Etat, le Commandant Ismaël SOMBIE.

Ce vaste programme de dotation vise à renforcer les capacités productives et techniques des acteurs du monde rural, dans une dynamique de transformation structurelle du secteur agricole et de conquête de l’autosuffisance alimentaire.

Il comprend :

• 15 000 tonnes de semences végétales

• 11 169,5 tonnes d’aliments pour SPAI

• 1 580 tonnes d’aliments pour poissons

• 70 000 tonnes d’engrais minéraux

• 14 631 tonnes de fumure organique

• 66 952 895 doses de produits médicaux vétérinaires

• 31 851,5 litres de produits phytosanitaires

Matériel de production et de transformation :

• 608 tracteurs

• 1 102 motoculteurs

• 485 motopompes

• 1 033 motos pour agents de terrain

• 36 véhicules

• 17 camions

• 4 moissonneuses-batteuses

• 2 ateliers de foration

• 935 cages flottantes

Unité de transformation agroalimentaire :

• 10 unités de transformation de PDCO

• 4 extracteurs de jus

• 1 décortiqueuse automatique

• 3 emballeuses sous vide

• 4 pasteurisateurs

• 14 tables de tri

• 65 décortiqueuses manuelles

• 150 broyeuses polyvalentes

• 3 bascules électriques

Ce geste fort du Chef de l’État témoigne de l’engagement résolu des autorités à accompagner les producteurs, stimuler la transformation locale et garantir à terme une alimentation saine, suffisante et durable pour les populations burkinabè.

Sosthène SOMBIÉ

Pour Burkina 24