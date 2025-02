Tanzanie : Des cérémonies somptueuses pour le mariage d’Aziz Ki et une musicienne tanzanienne

L’international burkinabè et l’une des icônes de la mode en Tanzanie, Hamissa Mobetto, mannequin et musicienne tanzanienne, se sont mariés le dimanche 16 février 2025 après la cérémonie du mariage traditionnel tenue la veille.

30 vaches, c’est ce que Aziz Ki a payé comme dot à l’occasion de la cérémonie traditionnelle de mariage avec sa dulcinée Hamissa Mobetto. Deux camions ont acheminé les vaches chez la belle famille.

Lors de cette cérémonie traditionnelle, Aziz Ki était représenté par le président du Yanga club Hersi Said en tant que représentant de la famille du Burkinabè. Les images sont diffusées sur les réseaux sociaux, cette célébration s’est faite de façon fastueuse, dans une ambiance festive et très romancée et des décorations somptueuses.

« Nos âmes sont en harmonie »

« J’en suis arrivée là, après avoir trouvé quelqu’un qui m’aime sincèrement. Nos âmes sont en harmonie. Je prie Dieu de nous guider alors que nous avançons dans nos projets », a confié Hamissa la désormais femme d’Aziz Ki. Pour sa part, Aziz Ki assure avoir trouvé la femme de ses rêves.

Cependant, la cérémonie officielle est prévue pour le 19 février 2025 au SuperDome de Masaki, à Dar es Salaam. Hamisa Mobetto est mère de deux enfants issus de relations précédentes.

