Première édition du Grand Prix cycliste de la RTB : Soumaïla Ilboudo s’offre la pédale de la victoire !

La première édition du grand prix cycliste de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB), en collaboration avec le Ministère des Sports s’est tenue ce dimanche 16 février 2025, sur le boulevard Thomas Sankara de Ouagadougou. 95 cyclistes issus de 25 clubs ont pris part à cette course. À l’arrivée, c’est Soumaïla Ilboudo de l’AJCK après 3h13 minutes 55 secondes avec une vitesse moyenne de 39,4 km/h qui est reparti avec la couronne de cette première édition sur les 127 km parcourus.

« Pédaler ensemble pour une nation unie et solidaire», c’est le thème de cette première édition. Un peu comme pour renforcer la résilience des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), tout en offrant une distraction aux populations, selon le Directeur Général de la RTB Atéridar Galip Somé.

Aussitôt lancée, cette course a sillonné le boulevard Thomas Sankara de Ouagadougou en circuit fermé. Hommes comme dames, sous un soleil ardent ont pédalé pour espérer remporter cette enveloppe de plus de 1 million. Une fois lancée, les formations se sont accrochées jusqu’au bout. Il a donc fallu attendre les 4 derniers tours pour voir le sociétaire de l’AJCK, Soumaïla Ilboudo se détacher du peloton. Cela en 3h13 minutes 55 secondes.

Avec une vitesse moyenne de 39,4 km/h ce jeune cycliste a reconnu la qualité de cette course remportée au bout de plusieurs sprints intermédiaires. « La course était dure. Je me dis à chaque fois que pour gagner une course comme ça, il faut beaucoup s’entraîner. Sans entraînement il n’y a pas de victoire. Cette victoire c’est grâce à l’effort de toute l’équipe et la grâce de Dieu. De mon côté j’ai fait beaucoup d’effort. Entre-temps j’étais fatigué mais il fallait continuer. Je suis très content », s’est-il réjoui.

Du côté des organisateurs, notamment le Directeur Général de la RTB, Galip Somé c’est un coup d’essai réussi. « Nous sommes entièrement contents, la compétition s’est déroulée sans incident. Alors ça veut dire que toutes les conditions ont été réunies. Ça nous donne l’envie de rebeloter l’année prochaine», a-t-il fait savoir.

L’idée de cette compétition, selon lui, s’inscrit dans une dynamique de la télévision d’organiser des activités sociales pour la population en ce moment de crise sécuritaire.

C’est une idée appréciée par le ministre en charge de la communication Gilbert Ouédraogo. Parlant de cela il a profité apprécier le niveau de la compétition.

En ce premier coup d’essai Awa Bamogo de l’USFA est vainqueur chez les dames avec un temps de 52 minutes 09 secondes sur une distance de 30 km. Sur les 40 coureuses issues de 13 clubs, elle a été respectivement suivie par Lamoussa Zoungrana de l’AS Bessel et Clarisse Bilgo du même club.

Soumaïla Ilboudo a été suivie sur la ligne d’arrivée par Boureima Nana et Moukaïla Rawende, tous de l’AS Bessel. Il repart avec une enveloppe de 1 250 000F CFA en plus des prix spéciaux et des remises des partenaires. Chez les dames Awa Bamogo est repartie avec un chèque de 1 000 000F CFA aussi avec les même avantages que chez les hommes.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

