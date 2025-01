FDS et VDP : L’appel du Général Célestin Simporé à l’unité face à l’ennemi et à l’impérialisme

Dans un contexte marqué par la lutte contre le terrorisme, le ministre d’État en charge de la Défense, le général Célestin Simporé, a prononcé un message d’unité et de détermination face aux forces combattantes lors de la cérémonie trimestrielle de montée des couleurs ce jeudi 16 janvier 2025 à Ouagadougou.

Après l’État-Major de Armée de Terre du Burkina Faso le 10 octobre 2024, la Direction générale de la Police Nationale (DGPN) a abrité la deuxième montée de couleurs des forces de défense et de sécurité en plus des Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) ce jeudi 16 janvier 2025.

La cérémonie qui a réuni des hauts responsables, membres du gouvernement et militaires, gendarmes, policiers, policiers municipaux, personnels des eaux et forets, personnels GSP, Douaniers, VDP, a été l’occasion pour le ministre d’État en charge de la Défense, le général de Brigade, Célestin Simporé, de souligner l’importance de la cohésion entre les différentes composantes des forces de défense et de sécurité.

Face à l’adversité, dit-il, le Burkina Faso a choisi la voie de l’unité. Le ministre d’État, en charge de la défense ; le général de Brigade, Célestin Simporé a rappelé l’importance de mettre de côté les divergences pour faire face à cette menace commune.

Le général a souligné l’importance d’accélérer et d’intensifier les opérations militaires pour porter un coup fatal aux groupes terroristes. Les opérations Kanga et Kiarima 3 en sont une illustration. Ces missions ont permis de ravitailler des zones difficiles d’accès et de sécuriser des infrastructures vitales selon ses mots.

Cependant, le ministre a également mis en garde contre les menaces extérieures, notamment l’impérialisme. « Rappel à prendre très au sérieux, l’impérialisme a la peau dure. Nous avons affaire à un troupeau de rhinocéros enragés. Ils sont patients, cyniques. Ils sont capables de frapper au moment et à l’endroit où on les attend le moins », a lancé le Général de Brigade Célestin Simporé.

Le ministre a alerté sur les risques de manipulation et de désinformation. L’année 2025 s’annonce décisive pour le Burkina Faso. Le ministre a également mis l’accent sur la nécessité de renforcer la coopération entre les différentes composantes des forces de défense et de sécurité, ainsi qu’avec les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Une synergie essentielle pour mener à bien les missions complexes qui attendent les forces armées.

Akim KY

Burkina 24

