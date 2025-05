Étalons du Burkina Faso : Brama Traoré mise sur les matchs amicaux pour « voir les potentialités »

publicite

En conférence de presse, Brama Traoré a levé le voile sur sa philosophie à l’approche des matchs amicaux que disputeront les Étalons du Burkina Faso face à la Tunisie et au Zimbabwe les 2 et 6 juin prochains. Pour le sélectionneur national, ces rencontres s’inscrivent avant tout dans une logique d’expérimentation.

« Le coach ne doit pas seulement regarder les victoires », tranche d’emblée Brama Traoré. A ses yeux, les fenêtres FIFA consacrées aux matchs amicaux représentent une opportunité précieuse pour tester les joueurs et les systèmes de jeu.

« Nous devons chercher à voir les potentialités que nous avons, que nous pouvons explorer pour renforcer notre équipe », explique-t-il. Le technicien burkinabè insiste sur l’importance de donner du temps de jeu à certains joueurs afin de mieux jauger leur capacité à intégrer durablement la sélection.

Faire des choix lucides

Il prend l’exemple de Pierre Landry Kaboré, auteur de deux triplés lors de ses derniers matchs en club en Estonie. « Il faut les voir », martèle-t-il, en rappelant que ce type de contexte qui est sans pression permet de faire des choix éclairés pour l’avenir.

Au-delà des deux matchs face aux Aigles de Carthage et aux Warriors du Zimbabwe, l’objectif est de construire une équipe solide et compétitive en vue des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations et de la Coupe du monde. « Sinon, ça ne sert à rien d’appeler pendant les éliminatoires, où la pression même au niveau de l’encadrement technique est énorme », estime-t-il.

Dans un environnement plus détendu, le sélectionneur entend donc observer et expérimenter. « Nous devons voir quels sont les éléments sur lesquels nous pouvons continuer pour l’avenir », ajoute-t-il. La démarche de Brama Traoré se veut donc tournée vers le long terme mais aussi avec la CAN Maroc 2025 en perspective.