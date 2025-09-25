Coopération AES – Russie : Les ministres des Affaires étrangères renforcent le dialogue à New York

publicite

Présents à New-York dans le cadre de la 80e Assemblée générale de l’ONU, les ministres en charge des Affaires étrangères de la Confédération AES et leur homologue russe ont tenu une réunion dans la soirée du 24 septembre 2025.

Deuxième réunion après celle tenue à Moscou en avril dernier, elle s’inscrit dans une démarche de dialogue continu, pour discuter de toutes les questions qui touchent aux relations entre l’entité AES et la Fédération de Russie. Ainsi, elle a permis aux ministres Abdoulaye DIOP du Mali, Bakary Yaou SANGARE du Niger, Karamoko Jean Marie TRAORE du Burkina Faso, et Sergueï LAVROV de la Fédération de Russie, d’évaluer les progrès et les défis futurs de la coopération entre l’AES et la Fédération de Russie.

« Des avancées importantes ont été enregistrées entre les deux parties. Sur le plan de la sécurité, il y a quelques semaines les ministres de la défense des trois pays se sont retrouvés à Moscou et des résolutions importantes ont été prises pour pouvoir renforcer le travail en commun, et apporter le soutien militaire et technique nécessaire à la matérialisation de la force unifiée de l’AES », s’est réjouit Abdoulaye DIOP, ministre en charge des Affaires étrangères du Mali, pays assurant la présidence de la Confédération AES.

Sur le plan du développement économique, les deux parties ont renouvelé leur engagement à travailler pour le renforcement des relations économiques et commerciales entre de l’AES et la Fédération de Russie.

A cette réunion également, les deux parties ont partagé leurs visions sur la situation sécuritaire et politique au niveau des trois pays de l’AES, mais aussi au niveau de la région ouest africaine et au plan international.

« A ce niveau nos échanges ont porté sur nos relations avec certaines institutions africaines, et nous avons soulevé notre vision qui est celle de la nécessité pour ces organisations d’avoir une grille de lecture qui soit conforme aux réalités de nos pays », a expliqué Abdoulaye DIOP.

Pour sa part, le ministre russe en charge des Affaires étrangères a réaffirmé l’engagement de son pays aux côtés de la Confédération AES pour relever les défis auxquels elle fait face, avec comme priorité la question sécuritaire.

« Nous allons continuer à apporter le soutien nécessaire à l’AES pour gagner la lutte contre le terrorisme, notamment à travers le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Nous tenons à la stabilisation et à l’intégrité territoriale de l’espace AES », a laissé entendre Sergueï LAVROV lors des échanges.

En perspective et pour maintenir le dynamisme de la coopération, les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges, avec en ligne de mire l’organisation de leur troisième réunion qui pourrait se tenir dans un pays de la Confédération AES.

