Étalons contre Pharaons : Le match a rapporté plus de 92 millions de F CFA dans les caisses

Le match nul entre le Burkina Faso et l’Égypte a généré plus de 92 millions de F CFA en recettes de billetterie, selon la Fédération Burkinabè de Football (FBF). Cette annonce, faite sur leur page officielle ce jeudi 25 septembre 2025, confirme un autre record pour le pays.

Bien que le sentiment général après la rencontre du 9 septembre 2025 au Stade du 4-Août soit celui d’une défaite pour les supporters, la Fédération, elle, se félicite des retombées financières. Ce match, qui comptait pour la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, a attiré un public nombreux et enthousiaste.

« Vos achats de tickets d’entrée au Stade du 4-Août pour le match Burkina Faso vs Égypte ont rapporté quatre-vingt-douze millions six cent trente-sept mille (92 637 000 F CFA) francs. Un montant record en matière de billetterie au Burkina Faso », a écrit la FBF.

Après quatre ans d’absence dans leur stade rénové, les Étalons retrouvaient enfin leur public. L’équipe, dirigée par l’entraîneur Brama Traoré, occupe actuellement la deuxième place de ce groupe. Ce classement donne aux Étalons une opportunité de se qualifier en tant que meilleure deuxième équipe pour les barrages.